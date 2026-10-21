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Низьких цін більше не буде: які продукти дорожчатимуть в Україні щомісяця

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,9 т.
Якими будуть ціни на овочі в Україні до кінця 2026 року
Якими будуть ціни на овочі в Україні до кінця 2026 року. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Період найнижчих цін на овочі борщового набору в Україні залишився позаду. Починаючи з жовтня, в країні стартувало сезонне зростання вартості картоплі, моркви та буряка, які до кінця 2026 року щомісяця додаватимуть у ціні в середньому по 7-10%.

Про це свідчить прогноз науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки". Вони наголошують, що ситуація з цінами у зимовий період безпосередньо залежатиме від умов зберігання зібраних врожаїв.

Скільки коштує борщ та яка динаміка цін

У сезон збору врожаю 2026 року середня вартість інгредієнтів для приготування трилітрової каструлі борщу становить близько 145 гривень. Це лише на 3% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мінімальні ціни на овочі фіксувалися у серпні та вересні, однак перша половина жовтня вже продемонструвала зміну цін у бік підвищення:

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  • картопля зросла до 18,60 грн/кг (+16,3% порівняно з кінцем вересня);
  • буряк здорожчав до 20,40 грн/кг (+10,7%);
  • морква додала в ціні до 17,73 грн/кг (+3,9%).

Водночас тимчасове здешевлення зафіксовано на ріпчасту цибулю (до 19,76 грн/кг, -5,6%) та білокачанну капусту (до 21,82 грн/кг, -16,0%).

Причини подорожчання та ризики дефіциту

Динаміка цін у зимовий період напряму залежатиме від умов зберігання, логістики та тарифів для промислових виробників.

"Зважаючи на те, що 84,8% (6,9 млн тонн) овочів в Україні вирощується господарствами населення, формування ринкової товарної пропозиції та цін суттєво залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики", – пояснює головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та продовольства ННЦ "Інститут аграрної економіки"  Інна Сало.

Серед додаткових чинників тиску на ціни взимку експерти називають підвищені тарифи на електроенергію для комерційного сектору та зростання вартості пального.

Водночас науковці заспокоюють щодо ризиків нестачі продовольства: дефіциту овочів борщового набору через ворожі удари по логістиці наразі не спостерігається, а їхня товарна пропозиція повністю покриває потреби населення.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні взимку 2026-2027 років якісна картопля може подорожчати до 15-20 гривень за кілограм через скорочення врожаю, проблеми зі зберіганням, дефіцит працівників та обмежені можливості імпорту. Подальша вартість залежатиме від зимових запасів і ситуації на ринку.

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