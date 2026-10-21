Низьких цін більше не буде: які продукти дорожчатимуть в Україні щомісяця

Період найнижчих цін на овочі борщового набору в Україні залишився позаду. Починаючи з жовтня, в країні стартувало сезонне зростання вартості картоплі, моркви та буряка, які до кінця 2026 року щомісяця додаватимуть у ціні в середньому по 7-10%.

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Про це свідчить прогноз науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки". Вони наголошують, що ситуація з цінами у зимовий період безпосередньо залежатиме від умов зберігання зібраних врожаїв.

Скільки коштує борщ та яка динаміка цін

У сезон збору врожаю 2026 року середня вартість інгредієнтів для приготування трилітрової каструлі борщу становить близько 145 гривень. Це лише на 3% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Мінімальні ціни на овочі фіксувалися у серпні та вересні, однак перша половина жовтня вже продемонструвала зміну цін у бік підвищення:

картопля зросла до 18,60 грн/кг (+16,3% порівняно з кінцем вересня);

зросла до (+16,3% порівняно з кінцем вересня); буряк здорожчав до 20,40 грн/кг (+10,7%);

здорожчав до (+10,7%); морква додала в ціні до 17,73 грн/кг (+3,9%).

Водночас тимчасове здешевлення зафіксовано на ріпчасту цибулю (до 19,76 грн/кг, -5,6%) та білокачанну капусту (до 21,82 грн/кг, -16,0%).

Причини подорожчання та ризики дефіциту

Динаміка цін у зимовий період напряму залежатиме від умов зберігання, логістики та тарифів для промислових виробників.

"Зважаючи на те, що 84,8% (6,9 млн тонн) овочів в Україні вирощується господарствами населення, формування ринкової товарної пропозиції та цін суттєво залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики", – пояснює головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та продовольства ННЦ "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

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Серед додаткових чинників тиску на ціни взимку експерти називають підвищені тарифи на електроенергію для комерційного сектору та зростання вартості пального.

Водночас науковці заспокоюють щодо ризиків нестачі продовольства: дефіциту овочів борщового набору через ворожі удари по логістиці наразі не спостерігається, а їхня товарна пропозиція повністю покриває потреби населення.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні взимку 2026-2027 років якісна картопля може подорожчати до 15-20 гривень за кілограм через скорочення врожаю, проблеми зі зберіганням, дефіцит працівників та обмежені можливості імпорту. Подальша вартість залежатиме від зимових запасів і ситуації на ринку.

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