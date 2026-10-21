"Не стосуються ані НБУ, ані моєї службової діяльності": Пишний зробив першу заяву після обшуків НАБУ
Обшуки Національного антикорупційного бюро в очільника Національного банку України Андрія Пишного нібито не стосуються ані діяльності самого НБУ, ані службової діяльності Пишного на посаді його голови. Детективи НАБУ "шукали докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами й особами".
Про це в четвер, 21 жовтня, Пишний заявив на своїй Facebook-сторінці. Він не уточнив, про яке саме розслідування йдеться.
"Це новий для мене досвід", – написав посадовець.
Він стверджує, що під час обшуків правоохоронні органи не знайшли нічого, що могло би свідчити про вчинення правопорушень як ним самим, так і іншими співробітниками Нацбанку.
"Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.
Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави. Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", – заявив Пишний.
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