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"Не стосуються ані НБУ, ані моєї службової діяльності": Пишний зробив першу заяву після обшуків НАБУ

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
258
"Не стосуються ані НБУ, ані моєї службової діяльності": Пишний зробив першу заяву після обшуків НАБУ
Голова НБУ прокоментував обшуки, які провели правоохоронці. Фото ілюстративне. Джерело: Facebook Андрія Пишного

Обшуки Національного антикорупційного бюро в очільника Національного банку України Андрія Пишного нібито не стосуються ані діяльності самого НБУ, ані службової діяльності Пишного на посаді його голови. Детективи НАБУ "шукали докази у справі, пов'язаній з іншими обставинами й особами".

Про це в четвер, 21 жовтня, Пишний заявив на своїй Facebook-сторінці. Він не уточнив, про яке саме розслідування йдеться.

"Це новий для мене досвід", – написав посадовець.

Він стверджує, що під час обшуків правоохоронні органи не знайшли нічого, що могло би свідчити про вчинення правопорушень як ним самим, так і іншими співробітниками Нацбанку.

"Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону.

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Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави. Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону", – заявив Пишний.

''Не стосуються ані НБУ, ані моєї службової діяльності'': Пишний зробив першу заяву після обшуків НАБУ

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Facebook Андрія Пишного

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