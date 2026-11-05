Нові злочини у справі "Карфаген": розкрито імена ще кількох фігурантів масштабної злочинної афери

НАБУ і САП викрили злочинну організацію в межах операції "Карфаген", до якої, за даними слідства, входили Єгор Буркін ("Мексиканець"), Андрій Осіпов ("Кримінал"), Сергій Дука ("Акім"), Володимир Ценов ("Прайс") та Олександр Дем’янчук ("Консультант"), а журналісти також встановили особу ймовірного виконавця нападів Віталія Рибалка ("Боксер"). У межах схеми, за версією слідства, організатори забезпечували роботу мережі нелегальних колцентрів, наркобізнесу та інших тіньових напрямів, а за допомогою зв’язків у правоохоронних органах отримували "кришування", зривали розслідування й уникали відповідальності.

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На тлі оприлюднення нових матеріалів журналісти встановили особи кількох правоохоронців, які фігурують на так званих плівках НАБУ під псевдонімами. OBOZ.UA зібрав всі дані, щодо учасників злочинної афери.

Хто фігурує у справі "Карфаген": названо ключових учасників

За даними НАБУ та САП, злочинна організація могла складатися щонайменше з 12 осіб. Її структура передбачала розподіл обов’язків між організаторами незаконного бізнесу та представниками правоохоронних органів, які, за версією слідства, забезпечували його захист. Серед ключових фігурантів, імена яких згадуються в матеріалах розслідування:

Єгор Буркін ("Мексиканець") – громадянин Росії, якого українські правоохоронні органи вважають засновником і керівником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". За версією слідства, він був організатором злочинної структури та координував її незаконний бізнес;

Андрій Осіпов ("Кримінал") – ймовірний співорганізатор злочинної організації, який, за матеріалами НАБУ і САП, відповідав за взаємодію з правоохоронцями, передачу неправомірної вигоди та координацію окремих напрямків діяльності;

Сергій Дука ("Акім") – генерал-майор, перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, він забезпечував захист організації від уваги інших співробітників спецслужби;

Володимир Ценов ("Прайс") – заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Його підозрюють у сприянні діяльності шахрайських колцентрів та допомозі у поверненні вилученого майна;

Олександр Дем’янчук ("Консультант") – колишній заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. За даними журналістського розслідування МЕЖА, він координував виконавців насильницьких злочинів і забезпечував оперативне прикриття;

Віталій Рибалко ("Боксер") – спортсмен із Житомирщини, засновник боксерського спортивного клубу "Удар-Коростень". Журналісти ідентифікували його як одного з ймовірних виконавців нападів, про які йдеться на плівках НАБУ.

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"Консультант" координував побиття людей: що розкрили плівки

Одним із найбільш резонансних епізодів нових матеріалів операції "Карфаген" стали записи розмов, у яких учасники обговорюють напади на людей та їхні наслідки. Журналісти МЕЖА заявили, що встановили особу "Консультанта" – ним, за їхніми даними, є Олександр Дем’янчук. У розслідуванні його називають правоохоронцем, який забезпечував оперативне прикриття виконавців та координував їхні дії.

За оприлюдненими матеріалами, у липні 2026 року біля виходу зі спортивного клубу в центрі Києва на людину напали троє чоловіків у масках і тактичному одязі. Двоє нападників утримували потерпілого, а третій завдавав ударів металевою трубою. За кілька тижнів до нападу учасники, як стверджується, збирали інформацію про жертву за допомогою правоохоронців та визначали місце для нападу.

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Окремі записи свідчать про ймовірне обговорення того, як виконавці мали уникнути затримання після нападу. За даними журналістів, правоохоронець також міг звітувати про перебіг розслідування нападів та допомагати приховувати сліди злочинів.

В одному з фрагментів розмови йдеться про побиття бізнесмена металевою палицею. Записи, за версією розслідувачів, свідчать про можливу участь представника правоохоронного органу не лише в координації нападів, а й у прикритті їхніх виконавців.

"Боксер" і "Паша": хто виконував напади на людей

Журналісти МЕЖА також встановили особу "Боксера", який згадується в нових матеріалах НАБУ. Ним називають Віталія Сергійовича Рибалка – спортсмена з Житомирщини та засновника боксерського клубу "Удар-Коростень".

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За інформацією розслідувачів, ідентифікувати його допомогли матеріали іншої кримінальної справи, пов’язаної з викраденням бізнесмена Андрія Венгрина. На плівках НАБУ, як стверджують журналісти, згадується, що "Паша" та "Боксер" уже фігурували в цьому провадженні.

Після одного з нападів "Боксер", за оприлюдненими записами, описував його наслідки у розмові з іншими учасниками. Водночас Рибалко, за даними журналістів, є обвинуваченим і в інших кримінальних провадженнях. Серед епізодів, які йому інкримінують у відповідних справах, – вимагання 500 доларів із погрозами насильства, вимагання 5 тис. доларів нібито за борг, заволодіння обладнанням станції технічного обслуговування вартістю понад 331 тис. грн, відкрите викрадення майна та погрози потерпілим.

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У матеріалах журналістського розслідування також згадується, що у 2019 році Рибалко публікував фотографії з російським виконавцем Бастою. Крім того, розслідувачі звернули увагу на його давні контакти з Дем’янчуком. Ще один учасник нападів, якого згадують у розмовах, – "Паша". У записах він звітував "Криміналу" про наслідки побиття.

"Прайс" – Володимир Ценов: поліція могла прикривати шахрайські колцентри

Ще одним правоохоронцем, особу якого встановили журналісти, став "Прайс". Ним називають Володимира Ценова – заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. За матеріалами НАБУ і САП, Ценов міг забезпечувати прикриття діяльності шахрайських колцентрів, які входили до структури злочинної організації.

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За версією слідства, угруповання координувало роботу приблизно 52 колцентрів, у яких працювали щонайменше 2700 людей. Офіси щодня могли ошукувати громадян України та інших держав. Одним із механізмів захисту незаконного бізнесу, як стверджують детективи, була регулярна передача неправомірної вигоди правоохоронцям.

Стандартна сума могла становити 7 тис. доларів на місяць за прикриття одного колцентру. Учасники організації передавали адреси офісів та відповідні ідентифікатори, після чого кошти мали перераховуватися в криптовалюті. За версією слідства, після надходження платежу колцентр міг працювати без ризику перевірок та обшуків протягом місяця.

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В одному з епізодів правоохоронці все ж провели обшук у колцентрі та вилучили майно. Після цього "Кримінал" звернувся до "Прайса" з проханням посприяти поверненню техніки. Після вилучення техніки учасники організації, як стверджують детективи, обговорювали алгоритм її повернення через суд. "Прайс" нібито пояснював, що спочатку необхідно звернутися до правоохоронців із проханням повернути майно, отримати відмову, а потім оскаржити її в суді.

У розмові також згадувався Печерський районний суд Києва. НАБУ затримало Володимира Ценова на тлі оприлюднення нових матеріалів операції "Карфаген". Його роль у схемі та обставини ймовірного прикриття незаконного бізнесу мають бути встановлені в межах кримінального провадження.

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Сергій Дука та інші високопосадовці СБУ

За версією НАБУ і САП, діяльність злочинної організації не обмежувалася зв’язками з Національною поліцією. У матеріалах розслідування також згадуються високопосадовці СБУ та Офісу генерального прокурора.

Одним із ключових фігурантів називають Сергія Дуку, відомого під псевдонімом "Акім". Він обіймав посаду першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ та мав звання генерал-майора. За версією слідства, Дука міг забезпечувати захист злочинної організації від уваги інших співробітників спецслужби.

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У матеріалах також згадується, що учасники угруповання обговорювали припинення роботи колцентрів, використання конспіративних квартир, видалення листування та зміну каналів комунікації після зростання ризику викриття. Під час проведення обшуку у співробітника СБУ детективи НАБУ, за повідомленнями антикорупційного органу, зіткнулися з перешкоджанням слідчим діям.

Службовець зі зброєю намагався не допустити детективів до місця обшуку, а на локацію прибули спецпризначенці СБУ. Попри це, НАБУ затримало Сергія Дуку. Крім того, Бюро проводило обшуки у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, полковника Антона Кравчука.

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Окремо в матеріалах розслідування йдеться про ймовірну взаємодію учасників організації з представниками Офісу генерального прокурора. За версією детективів, для цього використовували окремі канали комунікації, облік колцентрів та криптовалютні гаманці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, очільник Служби безпеки України Олександр Поклад 4 листопада звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У відомстві заявили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.