Нові вагони "Укрзалізниці" вже на колії: як відрізняються від старих та чим особливі. Фото.

"Укрзалізниця" (УЗ) отримала шість нових пасажирських вагонів українського виробництва, які незабаром курсуватимуть за маршрутом Харків – Перемишль та зможуть підтримувати роботу освітлення, кондиціонування й інших систем навіть у разі знеструмлення. Від початку 2026 року компанія вже отримала 44 нові вагони, ще 16 планує отримати до кінця року, а закупівлю фінансують коштом державного бюджету.

Відео дня

Про це офіційно повідомила прес-служба УЗ. Там наголосили, що оновлення рухомого складу продовжується навіть в умовах повномасштабної війни та постійних російських атак на транспортну й енергетичну інфраструктуру.

Чим особливі нові вагони

Однією з головних особливостей шести нових вагонів є потужні акумуляторні батареї. Вони дозволяють тривалий час забезпечувати роботу систем вагона навіть у разі знеструмлення. Зокрема, акумулятори підтримують функціонування:

освітлення;

вбиралень;

систем кондиціонування;

інших необхідних для пасажирів систем.

Згідно повідомлення, це особливо важливо в умовах війни, коли російські війська регулярно атакують українську енергетичну інфраструктуру. Перебої з електропостачанням можуть створювати додаткові труднощі для залізничного сполучення, тому можливість автономної роботи вагонів має практичне значення для забезпечення комфорту пасажирів.

РЕКЛАМА

Завдяки акумуляторним батареям основні системи вагона можуть продовжувати працювати певний час без зовнішнього живлення. Зазначається, що це дозволяє підтримувати необхідні умови для людей під час поїздки навіть у разі виникнення проблем з електропостачанням.

Нові вагони виготовлені в Україні. Таким чином, закупівля не лише сприяє оновленню рухомого складу державного перевізника, а й підтримує вітчизняне виробництво.

Головні історії дня

Скільки нових вагонів отримає "Укрзалізниця"

Оновлення пасажирського парку відбувається поступово. За інформацією компанії, від початку 2026 року "Укрзалізниця" вже отримала 44 нові пасажирські вагони. До кінця року очікується постачання ще 16 одиниць рухомого складу. Таким чином, загальна кількість нових вагонів, які компанія планує отримати протягом року, становитиме 60.

Закупівлю фінансують коштом державного бюджету. При цьому замовлення розміщують у вітчизняних виробників, що дозволяє спрямовувати бюджетні кошти на підтримку української промисловості. Для залізничного перевізника оновлення вагонів є одним із важливих напрямів роботи.

РЕКЛАМА

Пасажирський рухомий склад поступово старіє, а частина вагонів зазнає пошкоджень через російські атаки. Тому поповнення парку новими одиницями має допомогти підтримувати необхідний обсяг перевезень. Нові вагони також дають змогу поступово замінювати старіші одиниці рухомого складу та забезпечувати пасажирам комфортніші умови під час тривалих поїздок.

РЕКЛАМА

На якому маршруті курсуватимуть нові вагони

Шість нових вагонів українського виробництва незабаром вирушать у рейси за міжнародним маршрутом Харків – Перемишль. Перемишль є одним із ключових залізничних пунктів, через який пасажири можуть продовжувати подорожі до інших європейських міст.

Водночас маршрут Харків – Перемишль забезпечує сполучення для мешканців східної частини України, зокрема Харкова, з міжнародною залізничною мережею. Поява нових вагонів на цьому напрямку має сприяти підвищенню комфорту пасажирів під час поїздок.

РЕКЛАМА

Точну дату початку курсування шести нових вагонів у повідомленні не зазначили. В "Укрзалізниці" лише повідомили, що незабаром вони вирушать у рейси.

Надходження шести нових вагонів є частиною ширшої програми оновлення української залізниці. Компанія продовжує отримувати новий рухомий склад, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підтримувати стабільне залізничне сполучення. Під час війни ця робота має особливе значення, оскільки залізниця залишається одним із ключових видів транспорту для внутрішніх і міжнародних перевезень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні розширили мережу залізничних сполучень міжнародного сполучення і продовжили популярний внутрішній рейс. А ключовим оновленням став запуск нового флагманського поїзда "Михайло Грушевський" з Києва до Холма із можливістю пересадки на поїзди до Німеччини, Чехії та Австрії.