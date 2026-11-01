Нові правила бронювання в Україні: кому можуть відмовити та як забронювати понад 50% працівників

З листопада 2026 року в Україні переглядають правила бронювання військовозобов'язаних: стандартна квота залишається на рівні 50%, для підприємств ОПК та енергетики передбачено ліміт до 95%, а для окремих підприємств ЖКГ – до 75%. Забронювати більше працівників можна буде за погодженням через Координаційний центр, однак керівникам підприємств із двома або більше підтвердженими порушеннями правил військового обліку протягом року чи адміністративною відповідальністю за такі порушення можуть відмовити в розгляді заявки на збільшення квоти.

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Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1328 від 23 жовтня 2026 року. Документ передбачає створення Координаційного центру з організації бронювання, перегляд критеріїв критичності підприємств та додатковий контроль за дотриманням законодавства.

Нові правила починають впроваджуватися з листопада, а державні органи мають переглянути чинні критерії протягом десяти днів після набрання постановою чинності.

Що зміниться у правилах бронювання з листопада

Одним із головних нововведень стане перегляд критеріїв, за якими підприємства, установи та організації отримують статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Уряд доручив центральним органам виконавчої влади, іншим державним установам, обласним адміністраціям, а також Київській та Севастопольській міським військовим адміністраціям переглянути галузеві й регіональні критерії.

На виконання цього завдання відведено десять днів із моменту набрання постановою чинності. Перевірка передбачає декілька етапів:

перегляд критеріїв – уповноважені органи мають проаналізувати чинні вимоги, за якими підприємства визнаються критично важливими, та узгодити їх із новими положеннями законодавства;

перевірка вже визначених підприємств – після оновлення критеріїв необхідно перевірити, чи відповідають їм організації, які раніше отримали відповідний статус;

скасування рішень у разі невідповідності – якщо підприємство отримало критичність на підставі критерію, який буде виключено, рішення про його визнання критично важливим підлягатиме скасуванню.

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Водночас, сам факт перегляду критеріїв не означає автоматичного позбавлення всіх підприємств статусу критично важливих. Якщо організація продовжує відповідати вимогам, які залишаються чинними, вона зможе зберегти цей статус до завершення строку його дії.

Серед сфер, підприємства яких можуть претендувати на критичність, залишаються оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, житлово-комунальне господарство, добувна та переробна промисловість, агропромислове виробництво, транспорт, логістика, будівництво, інформаційні технології, банківська діяльність, охорона здоров'я та зв'язок. Також передбачені окремі категорії організацій, які забезпечують продовольчу безпеку, аварійно-рятувальні та інші важливі для держави функції.

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Хто зможе бронювати понад 50% працівників

Загальне правило передбачає можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних працівників підприємства. Однак, уряд уточнив механізм, за яким цей показник можна буде збільшити, якщо для безперебійної роботи організації потрібна більша кількість заброньованих співробітників.

Для цього недостатньо лише бажання керівництва підприємства. Процедура передбачає погодження через державний орган, який надав організації статус критично важливої. Спочатку відповідне підприємство має обґрунтувати необхідність збільшення кількості заброньованих працівників. Після цього уповноважений державний орган подає до Координаційного центру з організації бронювання відповідні пропозиції.

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Центр розглядає звернення та надає рекомендації. Остаточне рішення щодо збільшення квоти ухвалює державний орган, який визнав підприємство критично важливим, з урахуванням отриманих рекомендацій і пропозицій. Таким чином, збільшення стандартної 50-відсоткової квоти не відбуватиметься автоматично. Підприємству доведеться довести, чому саме такий обсяг бронювання необхідний для виконання його функцій.

За що підприємству можуть відмовити у збільшенні бронювання

Окрему увагу в нових правилах приділили відповідальності керівництва критично важливих підприємств за дотримання вимог військового обліку. Координаційний центр матиме право відмовити в розгляді пропозицій щодо збільшення кількості заброньованих працівників, якщо виявить систематичні порушення законодавства з боку керівника організації.

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Йдеться про порушення вимог у сфері організації та ведення військового обліку. При цьому для застосування такого обмеження встановили конкретний критерій систематичності. Підставою для відмови можуть стати:

два або більше документально підтверджених випадків порушення керівником вимог законодавства щодо військового обліку протягом останніх 12 місяців;

притягнення керівника підприємства до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Тобто поодиноке зауваження або непідтверджена інформація самі собою не відповідають визначеному критерію систематичності. Водночас, повторні документально зафіксовані порушення можуть стати перешкодою для отримання дозволу на збільшення квоти.

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Підприємствам доведеться приділяти більше уваги не лише власному статусу критично важливих, а й правильності ведення військового обліку, своєчасному оновленню документів та виконанню передбачених законом обов'язків.

Для ОПК та енергетики встановили ліміт бронювання 95%

Окремі правила передбачені для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору. Для них уряд визначив граничний рівень бронювання на рівні 95% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників, зазначеної у відповідному рішенні Міноборони або Міненерго. Обмеження стосується таких категорій:

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критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу, визначених Міністерством оборони;

критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу;

підрядних організацій, які працюють для підприємств ПЕК;

вітчизняних виробників трансформаторного обладнання для енергетичної сфери, які займаються виготовленням, ремонтом, відновленням, постачанням обладнання та виконанням інженерно-технічних робіт для стабільної роботи енергетичної і газотранспортної систем.

Водночас, уряд окремо наголосив на необхідності зберегти кадровий потенціал підприємств, які виконують важливі виробничі та відновлювальні завдання. Зокрема, передбачено бронювання військовозобов'язаних працівників, безпосередньо залучених до виробничих процесів критично важливих установ.

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Якщо підприємству ОПК або енергетичного сектору потрібно забронювати більше ніж 95% працівників, воно зможе ініціювати відповідне погодження. Для цього Міноборони або Міненерго мають подати до Координаційного центру обґрунтовані пропозиції щодо збільшення квоти.

Рішення ухвалюватимуть з урахуванням рекомендацій і пропозицій Центру. Отже, навіть для стратегічно важливих підприємств перевищення встановленого ліміту потребуватиме окремої процедури погодження.

Для підприємств житлово-комунального господарства, зокрема теплокомуненерго та водоканалів, також передбачений окремий підхід. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, для цієї категорії підприємств граничний показник бронювання встановлено на рівні 75%.

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Нові правила бронювання для міжнародних проєктів

Зміни торкнулися також представництв донорських установ та організацій, які виконують проєкти міжнародної технічної допомоги. Для них визначили окремі обмеження щодо кількості військовозобов'язаних працівників, яких можна забронювати.

За загальним правилом, кількість заброньованих не повинна перевищувати 50% від кількості військовозобов'язаних співробітників, безпосередньо залучених до виконання завдань одного проєкту. Водночас діє додаткове обмеження: стандартна квота не може перевищувати семи осіб.

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Однак у деяких випадках цей ліміт дозволяється збільшити. Для цього необхідно виконати декілька умов:

до безпосереднього виконання завдань одного міжнародного проєкту має бути залучено понад сім військовозобов'язаних працівників;

кількість заброньованих після збільшення квоти все одно не повинна перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників, залучених до проєкту;

представництво донорської установи або виконавець проєкту має подати обґрунтоване звернення.

Дозвіл на перевищення семи осіб може надати державний секретар Кабінету міністрів. При цьому рішення ухвалюватимуть з урахуванням рекомендацій та пропозицій Координаційного центру.

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Таким чином, для міжнародних проєктів зберігається обмеження у 50%, але кількість заброньованих за певних умов може бути більшою за сім осіб.

Які повноваження матиме Координаційний центр з організації бронювання

Однією з важливих організаційних змін стало створення при уряді Координаційного центру з організації бронювання. Він має забезпечити узгодження рішень різних державних органів та розглядати звернення щодо збільшення кількості заброньованих працівників. Серед основних завдань Центру:

розгляд звернень державних органів щодо збільшення обсягів бронювання;

надання рекомендацій щодо визначення підприємств критично важливими;

узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності;

аналіз обґрунтувань щодо необхідності збільшення квот;

надання пропозицій уповноваженим органам для ухвалення відповідних рішень.

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Для розгляду звернень передбачили два строки. У загальному порядку процедура може тривати до одного місяця. Для невідкладних звернень, якщо їхню терміновість належним чином обґрунтовано, передбачений скорочений строк – до семи робочих днів.

Важливо, що Координаційний центр не замінює державні органи, які безпосередньо визначають критичність підприємств. Його роль полягає в координації, погодженні та наданні рекомендацій, тоді як остаточні рішення залишаються за уповноваженими установами.

Чи зможуть підприємства бронювати 100% працівників

Ще одна зміна, над якою працює уряд, стосується можливості повного бронювання військовозобов'язаних працівників окремих підприємств. Ідеться про запровадження механізму, за якого компанія зможе бронювати весь необхідний персонал за умови виконання визначеного мобілізаційного зобов'язання.

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Зокрема, підприємство має регулярно та добровільно направляти частину своїх працівників на військову службу. За задумом уряду, такий механізм має передбачати зрозумілі умови для працівників, людина повинна знати, на який термін і за яких обставин вона долучається до військової служби. Водночас за нею мають зберігатися робоче місце та заробітна плата.

Деталі такого механізму мають опрацювати Міністерство оборони та Міністерство економіки. Уряд визначив орієнтир для підготовки відповідних рішень – до 1 грудня 2026 року. Отже, наразі йдеться про підготовку окремого механізму, а не про автоматичне запровадження права на стовідсоткове бронювання для всіх критично важливих підприємств.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, військовозобов'язані чоловіки з відстрочкою чи бронюванням від мобілізації можуть виїздити за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак тут ризик відмови прикордонників у виїзді зростає.