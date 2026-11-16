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Нове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід Росії

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
126
Нове масштабне "велике будівництво" в Україні
Нове масштабне "велике будівництво" в Україні. Джерело: pixabay

Телеком-оператор Vodafone Україна готується до будівництва підземного дата-центру. Його планують створити в поєднанні з проєктом Kardesa – підводною волоконно-оптичною кабельною системою, яку прокладатимуть Чорним морем. Очікується, що вона пройде в обхід Росії і з’єднає країну з Болгарією, Туреччиною та Грузією.

Раніше ж, повідомлялося, сертифікацію Tier III отримав проєкт підземного дата-центру. Причому як на етапі проєктування, так і для майбутньої операційної діяльності. А це підтверджує його відповідність:

  • високим міжнародним стандартам надійності;
  • безперервності роботи.

В самому ж "Vodafone Україна" розповіли, що перший вихід кабелю на узбережжя заплановано в Болгарії у 2027 році. Наступними етапами стануть:

  • Туреччина,
  • Грузія,
  • Україна.

"Вартість Kardesa перевищує 100 млн євро... Роботи на українській ділянці відбуватимуться виключно в міжнародно визнаних безпечних зонах... Система Kardesa забезпечить збільшену пропускну здатність у Чорноморському регіоні – понад 500 терабіт на секунду додатково", – розповіли в операторі.

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Будівництвом Kardesa, зазначали раніше в самому операторі, займатимуться Vodafone Group та Vodafone Україна. Очікується, що реалізація проєкту:

  • значно підвищить надійність і стійкість вітчизняної телекомунікаційної інфраструктури;
  • створить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією;
  • може значно підвищити надійність глобального інтернету.

Що Україна отримає від будівництва

Зі свого боку, на Урядовому порталі раніше зазначали, що будівництво підводної мережі має принести Україні низку вигод. Зокрема:

  • Підвищення транзитного потенціалу.

Реалізація проєкту зробить країну "ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією".

  • Створення нових робочих місць.

За очікуваннями, він стимулюватиме розвиток інфраструктури дата-центрів, точок обміну трафіком і цифрової економіки.

"Це сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця, особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців", – пояснили на Урядовому порталі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні 2026 року українці здійснили 32 084 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше ж до інших операторів переходили абоненти "Київстару".

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