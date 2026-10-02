"Нова пошта" змінила правила щодо посилок: за що доведеться доплачувати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги націй29 років без голів. Україна – Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу лідерів групи Ліги наційШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаРосія оголосила у міжнародний розшук Федорова, Резнікова, Іващенка і "Мадяра": які звинувачення вигадалаКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУКинув усе в РФ і зник з радарів: режисер розповів про зірку російських серіалів, який приєднався до ЗСУІлюстрація - жінка за кермом автоУкраїнці масово купують машини "за 1 гривню": яка схема краде в бюджету мільярдиПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірмНа "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиціІлюстрація - міська архітектураНа заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншаєУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьУ Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачуютьПаспорти України не оформлюють вже 5 днівСтосується всіх, хто оформлює паспорти України за кордоном: що важливо знати

"Нова пошта" змінила правила щодо посилок: за що доведеться доплачувати

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read2 хв
icon 3,9 т.
Відділення Нової пошти, робоче місце співробітника. Ілюстрація
"Нова пошта" оновила правила. Ілюстрація. Джерело: Нова пошта

Із 1 жовтня "Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п’яти днів. Якщо отримувач не забере посилку за цей час, навіть за 2 додаткові дні доведеться платити за тарифами компанії.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти". У компанії наголосили, що для більшості клієнтів зміна нічого не змінить, адже, за її даними, 97% посилок забирають протягом перших п’яти днів.

У компанії пояснили нововведення тим, що в умовах війни швидке отримання відправлень зменшує ризик їхньої втрати. Згідно позиції "Нової пошти", що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його пошкодження через можливі атаки на цивільну інфраструктуру.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 4,1 т.
Приймали рублі і ховали "відмиту" готівку під землею: по всій Україні пройшли облави на "чорні" обмінники
icon 4,1 т.
Приймали рублі і ховали "відмиту" готівку під землею: по всій Україні пройшли облави на "чорні" обмінники
Вікторія КарповаВікторія Карпова
icon 2,2 т.
Коли рішення загальних зборів є правочином для цілей статті 206-2 КК України: нова позиція Верховного Суду
icon 2,2 т.
Коли рішення загальних зборів є правочином для цілей статті 206-2 КК України: нова позиція Верховного Суду
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 1,1 т.
Не вийти на самого себе? Озвучено питання до НАБУ і САП у справі Сенниченка
icon 1,1 т.
Не вийти на самого себе? Озвучено питання до НАБУ і САП у справі Сенниченка

Таким чином, нові правила стосуються саме безплатного періоду зберігання. Вартість самої посилки не змінюється. Але якщо вона залишиться у відділенні довше п’яти днів, за кожен додатковий день нараховуватимуть плату.

Зміни поширюються на документи, посилки, вантажі та шини/диски. Для палет умови не змінилися: безплатно вони зберігатимуться три дні.

Скільки коштує зберігання посилок на "Новій пошті"

Актуальні тарифи на зберігання розміщено на офіційному сайті "Нової пошти". Станом на 2 жовтня 2026 року після завершення трьох або п'яти безоплатних днів (залежно від типу вантажу) зберігання коштує:

Відправлення Платне зберігання
Мала посилка до 2 кг 15 грн/день
Середня до 10 кг 25 грн/день
Велика до 30 кг 35 грн/день
Вантаж до 100 кг 50 грн/день за кожні 100 кг
Шини та диски 50 грн/день
Палета 150 грн/день

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня у "Нової пошти" стався масштабний збій. Українці не могли ні відправити, ні отримати посилки.

Схожі теми
Нова пошта (NOVA)тарифипосилкапоштаціни
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись