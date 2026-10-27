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"Нова пошта" створила власну ППО: що відомо про збиті "Шахеди"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Група компаній Nova запустила проєкт власної ППО
Група компаній Nova запустила проєкт власної ППО. Джерело: Нова пошта/Сили безпілотних систем ЗСУ, колаж OBOZ,UA

Група компаній Nova, до якої входить зокрема і "Нова пошта", запустила власну протиповітряну оборону від російських безпілотників. Про успішність проєкту свідчать підтверджені збиття ударних БПЛА типу "Шахед".

Про це на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" заявив співвласник групи Вячеслав Климов. З міркувань безпеки він не розкрив конкретну кількість знищених повітряних цілей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Делегування державних функцій бізнесу в умовах війни

За словами співзасновника компанії, в умовах повномасштабного вторгнення великий український бізнес змушений перебирати на себе функції, які раніше вважалися виключною монополією держави. Зокрема Климов виокремив:

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  • приватну протиповітряну оборону – створення та забезпечення систем ППО для захисту логістичних терміналів, сортивальних центрів та працівників компанії від повітряних атак;
  • власні пожежні служби – на тлі постійних обстрілів компанія сформувала власні пожежні підрозділи та закуповує спеціалізовану пожежну техніку в Європі.

"Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?" – зазначив Климов.

За його словами, практичний досвід "Нової пошти" свідчить, що залучення власних навчених співробітників дозволяє оперативно ліквідовувати значну частину пожеж, які виникають унаслідок прильотів та падіння уламків, ще до прибуття підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Власники "Нової пошти" збираються купити банк

Фінансово-промислова група Nova, до якої входить зокрема і "Нова пошта", планує придбати 100% акцій БТА Банку через свою "дочку" "НоваПей Інвест". Їй належить небанківська платіжна система NovaPay.

Керівництво БТА Банку вже офіційно повідомили про намір викупити 20 мільйонів простих іменних акцій, що складає повний пакет статутного капіталу фінустанови.

У групі Nova наміри щодо придбання банківської установи вперше публічно підтвердили у березні 2026 року. Власний банк або обмежена банківська ліцензія необхідні їй для зняття регуляторних бар'єрів та повноцінного обслуговування як приватних, так і корпоративних клієнтів – купівля БТА Банку дозволить NovaPay трансформуватися з платіжної системи у повноцінного гравця банківського сектору України

Як вже повідомляв OBOZ.UA, із 1 жовтня "Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання відправлень у відділеннях із семи до п’яти днів. Якщо отримувач не забере посилку за цей час, навіть за 2 додаткові дні доведеться платити за тарифами компанії.

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