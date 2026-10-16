Нова ера продуктивності та виняткова мобільність: в Україні відкрився продаж флагмана ASUS ProArt P16
В Україні розпочався продаж флагманського 16-дюймового ноутбука ASUS ProArt P16 (H7607). Потужний пристрій з високою автономністю розробили спеціально для цифрових художників, відеомейкерів, 3D-дизайнерів і розробників.
Ноутбук уже можна придбати в офіційних партнерів ASUS в Україні та у фірмовому інтернет-магазині. Компанія наголошує, що ця мобільна робоча станція має задовольнити вимоги користувачів, яким необхідні максимальні обчислювальні можливості локального штучного інтелекту задля реалізації найскладніших творчих задумів.
ASUS ProArt P16: головні новації та ключові характеристики
- Пристрій оснащений платформою NVIDIA RTX Spark™, яка поєднує графічний процесор NVIDIA Blackwell RTX із 6144 ядрами CUDA та 20-ядерний центральний процесор NVIDIA Grace, об'єднані високошвидкісним інтерфейсом NVLink-C2C.
- За даними виробника, обчислювальна потужність системи для завдань ШІ сягає 1 петафлопса, а обсяг уніфікованої пам'яті – 128 ГБ.
- Це дозволяє візуалізувати надвеликі 3D-сцени обсягом понад 90 ГБ, здійснювати монтаж відео у форматі 12K (4:2:2), генерувати ШІ-відео у форматі 4K та запускати великі мовні моделі (LLM) обсягом до 120 мільярдів параметрів безпосередньо на локальному пристрої.
- Ноутбук отримав 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей із роздільною здатністю 4K, корпус завтовшки 12,9 мм і акумулятор ємністю 99,9 Вт*год.
Дисплей ASUS Lumina Pro OLED
Це дисплей має роздільну здатність 4K, частоту оновлення 120 Гц (VRR) та підтримує технології NVIDIA G-Sync. Екран забезпечує 100% охоплення колірного простору DCI-P3 та заводське калібрування з високою точністю передачі кольору (Delta E < 1).
Пікова яскравість HDR становить 1600 кд/м², а сам дисплей має спеціальне покриття, яке зменшує відблиски на 65%. Це особливо важливо для роботи з візуальними матеріалами, адже користувач одночасно отримує чіткість деталізації та комфорт для очей під час тривалої роботи за будь-якого освітлення.
Корпус, вага, автономність
Ноутбук має суцільнометалевий корпус, виготовлений за допомогою фрезерування на верстатах із числовим програмним керуванням. Порівняно з попереднім поколінням модель H7607 стала на 13% тоншою та на 16% легшою.
Корпус має товщину 12,9 мм, а ноутбук важить 1,77 кг. Модель доступна у двох кольорах: Nano Black із покриттям проти відбитків пальців і Neo White.
Попри компактні розміри, ноутбук оснащений акумулятором ємністю 99,9 Вт*год. За заявою ASUS, він може працювати без підзаряджання протягом усього дня. Фактичний час роботи залежатиме від навантаження та налаштувань пристрою.
Модель також пройшла випробування надійності за військовим стандартом MIL-STD-810H. Він передбачає перевірку стійкості техніки до різних умов експлуатації.
Програми для творчості та інструменти ШІ
Разом із ProArt P16 користувачі отримують доступ до фірмових застосунків ASUS MuseTree, StoryCube і ProArt Creator Hub. Виробник також заявляє про оптимізацію ноутбука для роботи з понад 1000 творчих програм, зокрема продуктами Adobe, Blackmagic Design, Blender і ComfyUI.
Додатково покупцям пропонують тримісячну передплату на Adobe Creative Cloud. Ще одна пропозиція – три місяці доступу до Google AI Pro, до пакета якого входить 5 ТБ хмарного сховища.
Аналогічна акція поширюється на сумісні ноутбуки ASUS і ROG: залежно від моделі та конфігурації користувачі можуть отримати доступ до Google AI Pro або Google AI Plus із 400 ГБ хмарного сховища. Для активації потрібно скористатися відповідною пропозицією в застосунку MyASUS.
Особлива гарантія
Покупці нового пристрою отримують доступ до фірмової програми лояльності "Ідеальна гарантія ASUS". Вона передбачає безоплатний ремонт у разі одного випадкового пошкодження протягом першого року після придбання.
Програма, зокрема, охоплює пошкодження внаслідок падіння, потрапляння рідини та перепадів напруги. Щоб скористатися додатковим захистом, покупцеві необхідно створити обліковий запис ASUS і зареєструвати ноутбук протягом 90 днів після купівлі.
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