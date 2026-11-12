Незаконно "нагребли" піску на 1,16 млрд грн: як працювала схема з котеджним містечком

В Україні викрили масштабну схему незаконного видобутку піску, державі завдали збитків на понад 1,16 млрд грн. На Київщині підприємець зі спільниками незаконно видобув понад 962 тис. кубометрів піску, який, зокрема, використовували для підняття рівня землі під котеджне містечко, а також пошкодив понад 3 гектари чужих земель, завдавши їхньому власнику ще понад 234 млн грн збитків.

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Про це повідомляє пресслужби Київської обласної прокуратури. Чоловіка підозрюють в організації незаконного видобування корисних копалин місцевого значення та умисному пошкодженні чужого майна.

За матеріалами слідства, до організації незаконних робіт підприємець залучив інших осіб. Він забезпечив наявність спеціальної техніки та знайшов людей, які мали навички роботи з нею. Після цього на території села Ходосівка розпочали видобуток піску.

Водночас, жодного спеціального дозволу на користування надрами організатори не мали. Крім того, роботи проводили, зокрема, на земельних ділянках, які самовільно зайняли та які належали іншим власникам.

Пісок використовували для будівництва котеджного містечка

Однією з цілей незаконного видобутку було забезпечення будівельних робіт. За даними правоохоронців, видобутий пісок використовували, зокрема, для підняття рівня землі на ділянках, де зводили котеджне містечко. Масштаби робіт виявилися значними.

За попередніми підрахунками слідства, загалом незаконно видобули понад 962 тис. кубометрів піску. Такий обсяг видобутої сировини, за оцінками правоохоронців, завдав державі збитків на понад 1,16 млрд грн. Однак, наслідки діяльності підозрюваного не обмежилися незаконним використанням надр. Під час проведення робіт також пошкодили земельні ділянки, які належать іншому власнику.

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Зокрема, слідчі встановили факти зняття ґрунтового покриву на частинах трьох земельних ділянок. Загальна площа території, яка потребує відновлення, перевищує 3 гектари. За матеріалами провадження, власнику цих земель завдали майнової шкоди на суму понад 234 млн грн.

Яке покарання загрожує підприємцю

Підприємцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного видобування корисних копалин місцевого значення, вчиненого групою осіб за попередньою змовою та такого, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України).

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Також йому інкримінують умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України). Важливо, що наразі йдеться саме про підозру, а не про обвинувальний вирок суду. Остаточну правову оцінку діям фігуранта мають надати за результатами розгляду справи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Вінниччині правоохоронці викрили ймовірну організовану групу з чотирьох працівників лісництва. Їх підозрюють у незаконній вирубці та продажу понад 100 дубів, грабів і ясенів. За даними правоохоронців, учасники схеми отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди, а збитки державі перевищили 5,5 млн грн.