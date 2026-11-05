"Немає кому поскаржитися": у біженців з України вимагають гроші за "безплатне" житло в країні ЄС

Біженці з України в Ірландії зіштовхуються з випадками недобросовісної поведінки з боку орендодавців, які вимагають у них гроші за розселення у субсидованому державою помешканні. В такій ситуації вони змушені платити, оскільки не мають до кого звернутися по захист своїх прав.

Відео дня

Про це в подкасті ShannonSide повідомила українка Дарія Мазіна, яка приїхала до Ірландії у 2022 році. Вона вважає, що державна програма Accommodation Recognition Payment (ARP), створена для розселення українців під тимчасовим захистом, не була належним чином пропрацьована.

"Деякі орендодавці просять нас платити "в конвертах". І немає, кому ми могли б поскаржитися або де могли б попросити про захист своїх прав. Це єдиний вибір: згоден – платиш, як ні – то ні. Існує черга з охочих мати будь-яке житло", – констатує Дарія.

Ірландці відмовляють та ігнорують українців

Крім того, українці з тимчасовим захистом стикаються в Ірландії з дискримінацією – далеко не всі орендодавці хочуть здавати їм своє майно, а ріелторські агентства просто ігнорують їхні листи. За її словами, лише 27% українських родин змогли знайти житло поза урядовою програмою.

Наразі ARP поступово згортається – по всій Ірландії закриваються субсидовані державою центри, де жили українці. Тому їм доводиться самостійно шукати помешкання в країні, де й без того триває житлова криза.

РЕКЛАМА

Єдина альтернатива – неробоча

Слід зазначити, що в Ірландії існує програма житлової допомоги, але вона недоступна для осіб з тимчасовим захистом. Тому єдиним доступним варіантом лишається механізм Rent Supplement (доплата до оренди), але Дарія Мазіна називає його провальним, оскільки заявки подали лише 16% українців, а схвалено з них було теж лише 16%.

"Програма доплати до оренди має застарілі розрахунки. Якщо ви знаходите житло за 1400 євро – ця ціна буде зависокою для доплати до оренди, але це реальна ринкова вартість. Ціни дуже гнучкі, і вони зростають і зростають", – наголосила вона і зазначила, що в деяких містах вартість орендованого житла не повинна бути вищою за 800 євро.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, близько 2500 біженців з України звернулися до влади Ірландії з проханням надати їм дозвіл на довгострокове перебування в країні. Заявки були надіслані в межах спеціальної програми переходу від європейського тимчасового захисту до стандартних імміграційних статусів.