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Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито, правоохоронці його не контролюють – розслідування

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
432
Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито, правоохоронці його не контролюють
Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито, правоохоронці його не контролюють

Український ринок нелегальних електронних сигарет фактично працює відкрито – у торговельних центрах, супермаркетах і вуличних кіосках. Водночас, за оцінками медіа, державні органи фактично визнали, що системного контролю в цій сфері немає. А тому, попри те, що торгівля "курилками" поза законом, цей бізнес продовжує розвиватися, а заборони залишаються переважно формальністю.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

  • За даними дослідження Kantar, рівень нелегальності українського ринку електронних сигарет становить 93,3%.
  • Водночас близько трьох чвертей курців купують нелегальну продукцію офлайн.

"Нещодавно проведені тестові закупівлі та рейди по вейп-точках наочно довели, що під виглядом "харчових добавок", гліцерину, пропіленгліколю для харчових та інших побутових потреб у країні спокійно продаються набори для самостійного приготування заборонених ароматизованих рідин для "електронок". Нікотин покупцеві таємно дарують під виглядом "підсилювача смаку", а безготівкові розрахунки за вейпи через термінали маскують під "розваги" або "побутову техніку", – йдеться в матеріалі.

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Держава не контролює ринок вейпів?

Для того щоб з’ясувати, як держава контролює ринок, журналісти звернулися за роз’ясненнями до правоохоронців. Зокрема, до:

  • БЕБ;
  • ДПС;
  • Державної митної служби;
  • МВС;
  • Держпродспоживслужби.

"Ми запросили загальні дані про боротьбу з нелегальним вейп-ринком, а також прямо вказали назви зафіксованих нами фірм з ознаками порушень (серед яких ТОВ "АТП РИТЕЙЛ", ТОВ "ДЕВАЙС ТУРБО", ФОП Передерій Є.О.) і попросили надати конкретні дані про їхні перевірки", – розповіли автори матеріалу.

Зокрема, зазначили вони, "отримані відповіді виявили набагато серйозніший діагноз, ніж просто небажання чиновників ловити конкретних порушників". Адже з’ясувалося, що:

  • Ринок вейпів досі не сприймається як окрема індустрія зі своїми окремими правилами гри.
  • Замість запровадження системного контролю чиновники профільних відомств нерідко демонстрували дивовижну винахідливість, "намагаючись відхреститися від перевірок конкретних брендів і приховати власну аналітичну сліпоту за зручними юридичними відписками".

"Наприклад, з відповідей Нацполіції стає зрозуміло, що вона, схоже, сама не має точних даних про те, що насправді відбувається з вейпами. Оскільки не веде окремої статистики, звалюючи підакцизні товари в один спільний мішок", – підсумували аналітики.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас через відсутність належного контролю українські підлітки можуть закуповувати ароматизовані рідини для електронних сигарет промисловими партіями. Зокрема, через Telegram.

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