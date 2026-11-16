Незаконна торгівля електронними сигаретами "процвітає" в Україні: поліція та податкова не ведуть окремого обліку порушень

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містПошкоджено полотно і арку: перші супутникові фото і відео наслідків атаки на Кримський містБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями України"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українки"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українки"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. ВідеоЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областяхЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях"Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн""Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"Київ долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політикиКиїв долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політики
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Незаконна торгівля електронними сигаретами "процвітає" в Україні: поліція та податкова не ведуть окремого обліку порушень

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
141
Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито
Нелегальний ринок електронних сигарет працює відкрито. Джерело: Telegraf

Нелегальний ринок електронних сигарет в Україні фактично залишається поза належним контролем правоохоронців і податкової служби. Зокрема, за даними медіа, Нацполіція не веде окремої статистики незаконного обігу вейпів, а Державна податкова служба (ДПС) об’єднує показники перевірок електронних сигарет, тютюну й алкоголю, не розмежовуючи порушення за видами продукції.

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

  • За даними Нацполіції, протягом 2025-2026 років правоохоронці провели 431 784 перевірки об’єктів можливої нелегальної реалізації тютюнової продукції.
  • Серед них – 83 860 ринків, понад 69 тисяч місць стихійної торгівлі та понад 278 тисяч магазинів і кіосків.

"На папері діяльність Нацполіції має масштабний вигляд... Однак реальний результат цих візитів мізерний. З 1 січня 2026 року поліцейські задокументували лише 5 936 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 156 КУпАП. За ними вилучено всього 6 995 штук електронних сигарет і трохи більше ніж 818 літрів рідин для них", – розповіли аналітики.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
7,2 т.
В Україні хочуть змінити правила бронювання від мобілізації: що готують для ОПК і енергетики
7,2 т.
В Україні хочуть змінити правила бронювання від мобілізації: що готують для ОПК і енергетики
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
6,0 т.
У пожежі згоріли майонези та консерви: РФ вдарила по заводу "Королівський смак", виробництво зупинено
6,0 т.
У пожежі згоріли майонези та консерви: РФ вдарила по заводу "Королівський смак", виробництво зупинено
Марія ШевчукМарія Шевчук
4,6 т.
Юлія Гусарова: чому онлайн-продажі зростають, а ювелірні магазини не зникають
4,6 т.
Юлія Гусарова: чому онлайн-продажі зростають, а ювелірні магазини не зникають

Ба більше, наголосили вони, у Нацполіції фактично визнали, що вейп-індустрії для них, фактично, не існує як окремого об’єкта аналітики. Такий висновок, пояснюється, можна зробити з того, що, як розповіли самі правоохоронці:

  • Окрема статистична звітність щодо протидії незаконному обігу електронних сигарет і рідин для них не формується.
  • Причина – це "потребувало б проведення додаткової роботи зі збирання, обробки, зіставлення й узагальнення інформації, що міститься в різних документах та інформаційних ресурсах".

"Так само поліція не веде облік в онлайн-сегменті: "окремий статистичний облік інформації за сукупністю критеріїв, визначених у запиті, зокрема щодо кількості інтернет-магазинів, вебсайтів і Telegram-каналів… Національна поліція не здійснює", – йдеться в матеріалі.

Правоохоронці не контролюють нелегальний ринок електронних сигарет

Правоохоронці не контролюють нелегальний ринок електронних сигарет. Джерело: Telegraf

Подібна ситуація, зазначається, і в Державній податковій службі. Так:

  • За січень-серпень 2026 року ДПС провела понад 20 тисяч фактичних перевірок продавців алкоголю, тютюну та вейпів, виявила 26 тисяч порушень і застосувала штрафи на 1 532,84 млн гривень.
  • Однак окремих результатів щодо електронних сигарет податкова не надала.

"Відомство відмовилося надати дані щодо сегмента вейпів, заявивши, що інформація "накопичується в згрупованому вигляді… без розмежування товарів". Крім того, у Класифікації доходів бюджету не передбачено окремого обліку акцизу з рідин для вейпів – цей потік просто губиться у загальних тютюнових графах", – констатували автори матеріалу.

Окремих результатів щодо електронних сигарет податкова не надала

Окремих результатів щодо електронних сигарет податкова не надала. Джерело: Telegraf

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас через відсутність належного контролю українські підлітки можуть закуповувати ароматизовані рідини для електронних сигарет промисловими партіями. Зокрема, через Telegram.

Схожі теми
УкраїнацигаркиНаціональна поліція УкраїниполіціяДержавна податкова служба (ДПС)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!