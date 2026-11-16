Незаконна торгівля електронними сигаретами "процвітає" в Україні: поліція та податкова не ведуть окремого обліку порушень

Нелегальний ринок електронних сигарет в Україні фактично залишається поза належним контролем правоохоронців і податкової служби. Зокрема, за даними медіа, Нацполіція не веде окремої статистики незаконного обігу вейпів, а Державна податкова служба (ДПС) об’єднує показники перевірок електронних сигарет, тютюну й алкоголю, не розмежовуючи порушення за видами продукції.

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Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

За даними Нацполіції, протягом 2025-2026 років правоохоронці провели 431 784 перевірки об’єктів можливої нелегальної реалізації тютюнової продукції.

Серед них – 83 860 ринків, понад 69 тисяч місць стихійної торгівлі та понад 278 тисяч магазинів і кіосків.

"На папері діяльність Нацполіції має масштабний вигляд... Однак реальний результат цих візитів мізерний. З 1 січня 2026 року поліцейські задокументували лише 5 936 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 156 КУпАП. За ними вилучено всього 6 995 штук електронних сигарет і трохи більше ніж 818 літрів рідин для них", – розповіли аналітики.

Ба більше, наголосили вони, у Нацполіції фактично визнали, що вейп-індустрії для них, фактично, не існує як окремого об’єкта аналітики. Такий висновок, пояснюється, можна зробити з того, що, як розповіли самі правоохоронці:

Окрема статистична звітність щодо протидії незаконному обігу електронних сигарет і рідин для них не формується.

Причина – це "потребувало б проведення додаткової роботи зі збирання, обробки, зіставлення й узагальнення інформації, що міститься в різних документах та інформаційних ресурсах".

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"Так само поліція не веде облік в онлайн-сегменті: "окремий статистичний облік інформації за сукупністю критеріїв, визначених у запиті, зокрема щодо кількості інтернет-магазинів, вебсайтів і Telegram-каналів… Національна поліція не здійснює", – йдеться в матеріалі.

Подібна ситуація, зазначається, і в Державній податковій службі. Так:

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За січень-серпень 2026 року ДПС провела понад 20 тисяч фактичних перевірок продавців алкоголю, тютюну та вейпів, виявила 26 тисяч порушень і застосувала штрафи на 1 532,84 млн гривень.

Однак окремих результатів щодо електронних сигарет податкова не надала.

"Відомство відмовилося надати дані щодо сегмента вейпів, заявивши, що інформація "накопичується в згрупованому вигляді… без розмежування товарів". Крім того, у Класифікації доходів бюджету не передбачено окремого обліку акцизу з рідин для вейпів – цей потік просто губиться у загальних тютюнових графах", – констатували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас через відсутність належного контролю українські підлітки можуть закуповувати ароматизовані рідини для електронних сигарет промисловими партіями. Зокрема, через Telegram.