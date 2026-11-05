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Не відкрився жоден магазин: стала відома доля скандальної мережі "легальних" психотропів U420

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
516
Як в Україні ліквідували мережу з продажу психотропів
Як в Україні ліквідували мережу з продажу психотропів U420. Джерело: Національна поліція

Мережа з продажу психотропів U420, яка виявилася підрозділом міжнародного наркосиндикату "Хімпром", припинила свою діяльність в Україну у квітні 2026 року. Відтоді жоден її магазин не відновив роботу.

Про це повідомили у Національній поліції України на тлі публікації нових деталей розслідування "Карфаген", в якому фігурує росіянин Єгор Буркін ("Мексиканець") – безпосередній очільник угруповання. Правоохоронці розкрили хронологію злочинів, оголосили підозри організаторам і виконавцям і наклали арешти на майно.

Чому в Україні законно продавалися психотропи

Організатори U420 знайшли лазівку у законодавстві. Наркотики вони збували під виглядом "сувенірної" продукції, використовуючи те, що синтетичний канабіноїд у її складі ще не підпадав під заборону.

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З огляду на це Нацполіція та Міністерство внутрішніх справ ініціювали заборону канабіноїду ADB-4en-PINACA. В лютому 2026 року уряд ухвалив відповідну постанову.

Аби наркоділки не змогли обійти закон шляхом зміни хімічної формули, було запроваджено контроль за групами похідних речовин, що дозволило автоматично забороняти будь-які сполуки з відповідною структурою:

  • синтетичні канабіноїди;
  • фентаніл;
  • нітазен;
  • катинон;
  • 2-фенетиламін;
  • триптамін.

Протидія "Хімпрому"

У 2025-2026 роках було ініційовано міжнародну спецоперація Нацполіції зі знешкодження вербувальних кол-центрів "Хімпрому". Робота правоохоронців включала:

  • серпень 2025 року (Україна) – 26 обшуків, вилучено близько 4 000 цифрових доказів;
  • березень 2026 року (Албанія) – до суду передано справу щодо двох громадян України;
  • травень 2026 року (Україна) – 70 обшуків у Києві та області, знешкоджено вербувальні кол-центри, встановлено 27 активних учасників угруповання;
  • липень 2026 року (Казахстан) – 15 обшуків, затримано 17 членів спільноти;
  • 24-25 серпня 2026 року (Україна) – 35 обшуків у 6 регіонах, ліквідовано 2 осередки, затримано 7 осіб (усім обрано тримання під вартою без права застави), 9 фігурантам оголошено підозру.

14 квітня 2026 року правоохоронці провели 281 обшук у Києві та 10 областях України, під час яких ліквідували підпільні виробництва у Києві та Дніпрі. В результаті було:

  • вилучено понад 3 тонни суміші для джоінтів, понад 54 тис. літрів продукції з вмістом CBD, понад 12 тис. готових джоінтів, пігулки, солодощі, обладнання, документацію та готівку;
  • накладено арешт на 416 банківських рахунків суб’єктів господарювання та майже 4 мільйони USDT;
  • 6 фігурантам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 307 КК України), призначено понад 2 800 експертних досліджень.

Інші злочини "Хімпрому"

Крім наркотрафіку, "Хімпром" займався й іншими видами протизаконної діяльності: легалізацією доходів, шахрайськими кол-центрами та насильством. Задокументовано понад 30 фактів тиску, вимагання, погроз, переслідувань і пошкодження майна.

На цьому тлі трьох виконавців насильницьких злочинів вже засудили до позбавлення волі. А "Мексиканцю" Буркіну та трьом його найближчим спільникам заочно повідомили про підозру в організації наркобізнесу й насильницьких злочинах. Наразі Буркін перебуває в міжнародному розшуку – імовірно він може переховуватися на Домінікані.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше очільник СБУ Олександр Поклад "запропонував" Буркіну самостійно прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. "Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є", – попередив він.

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наркотрафікнаркотикиНаціональна поліція Українирозслідування
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