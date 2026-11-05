Не відкрився жоден магазин: стала відома доля скандальної мережі "легальних" психотропів U420

Мережа з продажу психотропів U420, яка виявилася підрозділом міжнародного наркосиндикату "Хімпром", припинила свою діяльність в Україну у квітні 2026 року. Відтоді жоден її магазин не відновив роботу.

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Про це повідомили у Національній поліції України на тлі публікації нових деталей розслідування "Карфаген", в якому фігурує росіянин Єгор Буркін ("Мексиканець") – безпосередній очільник угруповання. Правоохоронці розкрили хронологію злочинів, оголосили підозри організаторам і виконавцям і наклали арешти на майно.

Чому в Україні законно продавалися психотропи

Організатори U420 знайшли лазівку у законодавстві. Наркотики вони збували під виглядом "сувенірної" продукції, використовуючи те, що синтетичний канабіноїд у її складі ще не підпадав під заборону.

З огляду на це Нацполіція та Міністерство внутрішніх справ ініціювали заборону канабіноїду ADB-4en-PINACA. В лютому 2026 року уряд ухвалив відповідну постанову.

Аби наркоділки не змогли обійти закон шляхом зміни хімічної формули, було запроваджено контроль за групами похідних речовин, що дозволило автоматично забороняти будь-які сполуки з відповідною структурою:

синтетичні канабіноїди;

фентаніл;

нітазен;

катинон;

2-фенетиламін;

триптамін.

Протидія "Хімпрому"

У 2025-2026 роках було ініційовано міжнародну спецоперація Нацполіції зі знешкодження вербувальних кол-центрів "Хімпрому". Робота правоохоронців включала:

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серпень 2025 року (Україна) – 26 обшуків, вилучено близько 4 000 цифрових доказів;

26 обшуків, вилучено близько 4 000 цифрових доказів; березень 2026 року (Албанія) – до суду передано справу щодо двох громадян України;

до суду передано справу щодо двох громадян України; травень 2026 року (Україна) – 70 обшуків у Києві та області, знешкоджено вербувальні кол-центри, встановлено 27 активних учасників угруповання;

70 обшуків у Києві та області, знешкоджено вербувальні кол-центри, встановлено 27 активних учасників угруповання; липень 2026 року (Казахстан) – 15 обшуків, затримано 17 членів спільноти;

15 обшуків, затримано 17 членів спільноти; 24-25 серпня 2026 року (Україна) – 35 обшуків у 6 регіонах, ліквідовано 2 осередки, затримано 7 осіб (усім обрано тримання під вартою без права застави), 9 фігурантам оголошено підозру.

Головні історії дня

14 квітня 2026 року правоохоронці провели 281 обшук у Києві та 10 областях України, під час яких ліквідували підпільні виробництва у Києві та Дніпрі. В результаті було:

вилучено понад 3 тонни суміші для джоінтів, понад 54 тис. літрів продукції з вмістом CBD , понад 12 тис. готових джоінтів , пігулки , солодощі, обладнання, документацію та готівку;

понад , понад , , солодощі, обладнання, документацію та готівку; накладено арешт на 416 банківських рахунків суб’єктів господарювання та майже 4 мільйони USDT;

суб’єктів господарювання та майже 6 фігурантам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 307 КК України), призначено понад 2 800 експертних досліджень.

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Інші злочини "Хімпрому"

Крім наркотрафіку, "Хімпром" займався й іншими видами протизаконної діяльності: легалізацією доходів, шахрайськими кол-центрами та насильством. Задокументовано понад 30 фактів тиску, вимагання, погроз, переслідувань і пошкодження майна.

На цьому тлі трьох виконавців насильницьких злочинів вже засудили до позбавлення волі. А "Мексиканцю" Буркіну та трьом його найближчим спільникам заочно повідомили про підозру в організації наркобізнесу й насильницьких злочинах. Наразі Буркін перебуває в міжнародному розшуку – імовірно він може переховуватися на Домінікані.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше очільник СБУ Олександр Поклад "запропонував" Буркіну самостійно прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. "Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є", – попередив він.