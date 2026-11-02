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Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
5,8 т.
У якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках
У якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках. Джерело: Getty Images

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках складала 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили: в іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 607,2 млрд грн.

Українці воліють зберігати гроші у гривні

Українці воліють зберігати гроші у гривні. Джерело: ФГВФО

Водночас наголошується: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% від загальної кількості.

Також значна кількість тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів становить 20,74%.

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Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,57% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,56%.

Скільки грошей українці тримають у банках

Скільки грошей українці тримають у банках. Джерело: ФГВФЛ

З українців списуватимуть по 150 грн

Водночас Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це зачепить не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки. Нововведення набере чинності з 1 листопада.

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – повідомили в банку.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Тепер вони діятимуть щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження відбудеться в автоматичному режимі – однак не для всіх карток.

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