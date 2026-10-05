Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках

Станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках складала 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було у серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

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Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Там зазначили: в іноземній валюті українці тримають суму, еквівалентну 602,3 млрд грн.

При цьому підкреслюється: більшість вкладників тримають у банках від 10 до 200 000 грн. Таких – 25,61% від загальної кількості.

Також значна кількість вкладників тримає в банках від 200 тис. до 600 тис. грн. Частка таких вкладів складає 20,82%.

Від 600 тис. до 1 млн грн у банках тримають 10,59% вкладників. А понад 5 млн грн – 16,63%.

В Україні ліквідували банк

Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

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"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:

Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.

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