НБУ запустив продаж унікальних 10 грн: купити можна лише 3 листопада

Нацбанк продає набір пам’ятних монет по 10 грн, присвячених Криму. Втім, купити його можна лише 3 листопада – і не більше 1 штуки.

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Про це повідомили у самому НБУ. Там зазначили:

Монета називається "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим".

У кожному ролику – 25 монет.

Ціна (на дату останньої реалізації) – 458 грн.

Монету випустили у 2025 році.

"Ролик обігових пам’ятних монет присвячений невід’ємній частині України, що має особливий статус, визначений Конституцією України – Автономній Республіці Крим. Її територіальну належність до України підтверджено міжнародним правом і визнано світовою спільнотою", – йдеться в описі монети.

Який вигляд мають особливі 10 грн

Аверс (лицьовий бік) монети ідентичний звичайній десятці. На реверсі (зворотному боці) на дзеркальному тлі зображено стилізовану мапу України. На мапі на матовому тлі, контрастному з рештою зображення, виділено Автономну Республіку Крим. Угорі по колу розміщено напис "Автономна республіка Крим", унизу – гасло серії "Ми сильні. Ми разом!"

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На сувенірному папері, у який упаковано кожен ролик, розміщено логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та зображення фрагмента унікального кримськотатарського орнаменту "Орьнек". А також :

написи: "Банкнотно-монетний двір НБУ", "обігова пам’ятна монета", "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим", "25 штук".

загальний номінал ролика;

графічний знак гривні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться в грудні й буде викарбувана із золота. Монету буде присвячено архангелу Михаїлу – одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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