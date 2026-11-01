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НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядають

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
537
НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном
НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном. Джерело: Колаж НБУ / OBOZ.UA

Національний банк продає пам'ятну золоту монету номіналом 20 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл" і коштує 66 005 грн.

Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

  • На продаж монет встановлено ліміт – кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук.
  • На складі залишилося 1 385 монет.

"Пам’ятна монета присвячена архангелу Михаїлу – одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість. Сьогодні образ архангела Михаїла присутній в атрибутиці українських військ, уособлюючи непримиренну боротьбу зі злом та духовну підтримку українських захисників", – йдеться в описі монети.

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Національний банк продає пам’ятну золоту монету номіналом 20 грн

Національний банк продає пам’ятну золоту монету номіналом 20 грн. Джерело: НБУ

Що відомо про монету

  • Монети викарбувані із золота 900-ї проби.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті – 7,78.
  • Гурт – гладкий.
  • Виставлені на продаж екземпляри були викарбувані у 2025 році.
  • Тираж монети склав 3,5 тис. екземплярів.
Як виглядають особливі 20 грн

Як виглядають особливі 20 грн. Джерело: НБУ

Як виглядають особливі 20 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.

Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис – "Україна". А крім того:

  • номінал;
  • графічний знак гривні;
  • логотип НБУ;
  • напис "Національний банк України";
  • рік карбування;
  • позначення металу, його проби та маси в чистоті.

Тло аверсу – патерн із ММ-14 "Малюнок маскувальний зразка 2014 року". Він також відомий як "піксель" і "український піксель".

На реверсі монети(зворотному боці) на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:

  • Стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,
  • Вертольоти,
  • Протитанкові їжаки.

По колу напис: "...за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" Це – рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

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НумізматикаУкраїнаНаціональний банк України (НБУ)монети
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