НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядають

Національний банк продає пам'ятну золоту монету номіналом 20 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл" і коштує 66 005 грн.

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Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

На продаж монет встановлено ліміт – кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук.

На складі залишилося 1 385 монет.

"Пам’ятна монета присвячена архангелу Михаїлу – одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість. Сьогодні образ архангела Михаїла присутній в атрибутиці українських військ, уособлюючи непримиренну боротьбу зі злом та духовну підтримку українських захисників", – йдеться в описі монети.

Як виглядають особливі 20 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.

Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис – "Україна". А крім того:

номінал;

графічний знак гривні;

логотип НБУ;

напис "Національний банк України";

рік карбування;

позначення металу, його проби та маси в чистоті.

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Тло аверсу – патерн із ММ-14 "Малюнок маскувальний зразка 2014 року". Він також відомий як "піксель" і "український піксель".

На реверсі монети(зворотному боці) на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:

Стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,

Вертольоти,

Протитанкові їжаки.

По колу напис: "...за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" Це – рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

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Що відомо про монету

Монети викарбувані із золота 900-ї проби.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 7,78.

Гурт – гладкий.

Виставлені на продаж екземпляри були викарбувані у 2025 році .

. Тираж монети склав 3,5 тис. екземплярів.

Нацбанк випустить нові 5 грн

Водночас Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться в листопаді й матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

Водночас про нову монету номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

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Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 38 мм.

Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).

Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.