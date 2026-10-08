НБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
Національний банк продає пам'ятну золоту монету номіналом 20 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл" і коштує 66 005 грн.
Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили:
- На продаж монет встановлено ліміт – кожен бажаючий може придбати не більше 5 штук.
- На складі залишилося 1 385 монет.
"Пам’ятна монета присвячена архангелу Михаїлу – одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається заступником тих, хто відстоює справедливість. Сьогодні образ архангела Михаїла присутній в атрибутиці українських військ, уособлюючи непримиренну боротьбу зі злом та духовну підтримку українських захисників", – йдеться в описі монети.
Як виглядають особливі 20 грн
На аверсі монети (лицьовому боці) зображено стилізований лавровий вінок. Як пояснили в Нацбанку, він символізує славу і перемогу.
Також на нього поміщено малий Державний Герб України, під яким напис – "Україна". А крім того:
- номінал;
- графічний знак гривні;
- логотип НБУ;
- напис "Національний банк України";
- рік карбування;
- позначення металу, його проби та маси в чистоті.
Тло аверсу – патерн із ММ-14 "Малюнок маскувальний зразка 2014 року". Він також відомий як "піксель" і "український піксель".
На реверсі монети(зворотному боці) на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла. Праворуч і ліворуч розташовані:
- Стилізовані силуети воїнів Збройних сил України,
- Вертольоти,
- Протитанкові їжаки.
По колу напис: "...за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" Це – рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".
Що відомо про монету
- Монети викарбувані із золота 900-ї проби.
- Маса дорогоцінного металу в чистоті – 7,78.
- Гурт – гладкий.
- Виставлені на продаж екземпляри були викарбувані у 2025 році.
- Тираж монети склав 3,5 тис. екземплярів.
Нацбанк випустить нові 5 грн
Водночас Нацбанк готується випустити нову обігову пам’ятну монету. Очікується, що вона з’явиться в листопаді й матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.
Водночас про нову монету номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:
- Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.
- Її діаметр становитиме 38 мм.
- Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).
Як повідомляв OBOZ.UA, українці можуть заробити чималі гроші, продавши деякі 1-гривневі монети. Річ у тім, що завдяки своїм особливостям вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.
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