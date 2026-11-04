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НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
879
Нацбанк продає золоті 100 грн з особливим дизайном
Нацбанк продає золоті 100 грн з особливим дизайном. Джерело: НБУ/колаж OBOZ.UA

Нацбанк продає монету в 100 грн. Її викарбувано із золота, вона називається "Боспорське царство" і коштує (на дату останнього продажу) – 204 398 грн.

Про це повідомляють в НБУ. Там зазначають: монета присвячена Боспорському царству, яке регулярно карбувало свої монети.

"Це одна з античних держав Північного Причорномор’я. Виникла як об’єднання грецьких міст-колоній на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї", – йдеться в описі монети.

Нацбанк продає монету в 100 грн

Нацбанк продає монету в 100 грн. Джерело: НБУ

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Що відомо про монету

  • Монета викарбувана із золота 900-ї проби.
  • Рік карбування – 2010.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.
  • Гурт – гладкий із поглибленими написами.
  • Загальний тираж – 3 000 штук.
  • На складі залишилося 174 монет.
  • Монета продається у спеціальному футлярі.
  • Кожен покупець може придбати не більше 6 монет.
Який вигляд мають золоті 100 грн

Який вигляд мають золоті 100 грн. Джерело: НБУ

Як виглядають золоті 100 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) розміщено малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети. Стилізований напис півколом "Національний банк України".

Номінал монети розміщено внизу аверсу. По центру зображено фрагмент руїн Пантікапея на тлі реконструкції міста, праворуч і ліворуч від якої – сфінкси.

На реверсі (зворотний бік) на дзеркальному фоні зображено вітрильник. Під ним – дельфіни та декоративні меандрові стрічки, що символізують воду. З обох боків – "стилізована забудова античного міста".

Вгорі на рельєфному тлі – золота пантікапейська монета статер. Під нею напис "Боспорське царство".

Монету викарбувано із золота 900-ї проби

Монету викарбувано із золота 900-ї проби. Джерело: НБУ

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