НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають

Нацбанк продає монету в 100 грн. Її викарбувано із золота, вона називається "Боспорське царство" і коштує (на дату останнього продажу) – 204 398 грн.

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Про це повідомляють в НБУ. Там зазначають: монета присвячена Боспорському царству, яке регулярно карбувало свої монети.

"Це одна з античних держав Північного Причорномор’я. Виникла як об’єднання грецьких міст-колоній на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї", – йдеться в описі монети.

Що відомо про монету

Монета викарбувана із золота 900-ї проби.

Рік карбування – 2010.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Гурт – гладкий із поглибленими написами.

Загальний тираж – 3 000 штук.

На складі залишилося 174 монет .

. Монета продається у спеціальному футлярі.

Кожен покупець може придбати не більше 6 монет.

Як виглядають золоті 100 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) розміщено малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети. Стилізований напис півколом "Національний банк України".

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Номінал монети розміщено внизу аверсу. По центру зображено фрагмент руїн Пантікапея на тлі реконструкції міста, праворуч і ліворуч від якої – сфінкси.

На реверсі (зворотний бік) на дзеркальному фоні зображено вітрильник. Під ним – дельфіни та декоративні меандрові стрічки, що символізують воду. З обох боків – "стилізована забудова античного міста".

Вгорі на рельєфному тлі – золота пантікапейська монета статер. Під нею напис "Боспорське царство".

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