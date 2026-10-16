НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають

Нацбанк продає викарбувану із золота пам’ятну монету номіналом 100 грн. Вона присвячена античній пам'ятці України – Херсонесу Таврійському, місту-державі на південно-західному узбережжі Криму, заснованому в 422-421 роках до н. е., яке карбувало власну монету. Вартість монети (на дату останнього продажу) складає 227 076 грн.

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Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Наразі на складі залишилося 331 монетк .

. Продаж монет обмежений – кожен покупець може придбати не більше 6 штук.

"Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди: античний (від заснування до IV ст. н. е.) і середньовічний (V – XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту Стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю", – йдеться в описі монети.

Як виглядають 100 грн з унікальним дизайном

На аверсі монети (лицьовий бік) в центрі зображено фрагмент стародавньої споруди та сигнальний дзвін. На тлі меандрового орнаменту:

античні монети Херсонеса;

світильник.

Угорі розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Внизу:

номінал;

позначення металу, його проба, маса в чистоті;

логотип Монетного двору Національного банку України;

рік карбування монети.

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На реверсі (зворотний бік) зображено залишки стародавньої споруди Херсонеса. А також собор Святого князя Володимира, "побудований у середині XIX ст. над руїнами середньовічного храму, в якому, імовірно, хрестився князь Володимир". Вгорі – напис півколом "Херсонес Таврійський".

Що відомо про монету

Монету викарбувано із золота 900-ї проби 2009 року.

2009 року. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Гурт – із секторальним рифленням.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться в листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну.

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