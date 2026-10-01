Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

НБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один раз

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 хв
icon 2,3 т.
Нацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайном
Нацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайном
Джерело: Колаж НБУ / OBOZ.UA

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн. Вона називається "Архістратиг Михаїл", коштує 4 761 грн і викарбувана зі срібла. При цьому встановлено ліміт на продаж – кожен бажаючий може придбати не більше 20 штук.

Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили: наразі на складі залишилося близько 1 470 монет.

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн

Нацбанк продає інвестиційну монету номіналом 1 грн

Джерело: НБУ

Що відомо про монету

  • Монети викарбувані зі срібла 999,9-ї проби.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.
  • Гурт – рифлений.
  • Виставлені на продаж екземпляри, були викарбувані в 2026 році тиражем 30 тис. примірників.
  • Сама монета була введена в обіг у 2011 році.
Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,5 т.
Оренда "з'їдає" майже всю зарплату: скільки тепер просять за квартиру у Львові
icon 2,5 т.
Оренда "з'їдає" майже всю зарплату: скільки тепер просять за квартиру у Львові
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 18,2 т.
Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ
icon 18,2 т.
Спорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМ
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 5,1 т.
Ліміти на зняття готівки з 1 жовтня: скільки грошей видаватимуть банкомати
icon 5,1 т.
Ліміти на зняття готівки з 1 жовтня: скільки грошей видаватимуть банкомати

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

На аверсі монети (лицьовому боці) розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Також на ньому зображено:

  • Емблема НБУ – у восьмикутному картуші на щиті.
  • Номінал.
  • Рік карбування.
  • Позначення металу, його проби та маси в чистоті.

На реверсі монети (зворотному боці) зображено Архістратига Михаїла – архангела, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів. А крім того, напис "... За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла" (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки").

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

Як виглядає 1 грн з унікальним дизайном

Джерело: НБУ

НБУ вилучає з обігу гривні

Водночас Нацбанк вилучає з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Причин же, через які Нацбанк вирішив вивести зазначені банкноти з обігу, зазначається, кілька. Зокрема:

  • Намір регулятора підвищити якість готівки в обігу.
  • Бажання НБУ оптимізувати готівковий обіг.

"Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість і надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу", – резюмували в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона буде викарбувана із золота і з'явиться у грудні. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

Схожі теми
НумізматикаУкраїнаНаціональний банк України (НБУ)монети
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись