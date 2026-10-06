НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядають

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація: купюри та монети гривні лежать на столі біля гаманцяВ Україні неочікувано різко зросли зарплати для однієї зі спеціальностей: хто користується особливим попитом"Я знаю про ситуацію": Трамп пообіцяв Росії допомогу з чумою в Іркутській області"Я знаю про ситуацію": Трамп пообіцяв Росії допомогу з чумою в Іркутській областіЯке рішення ухвалив суд щодо працівниці ДП "Ліси України"Працівниця ДП "Ліси України" відсудила після звільнення 5,3 млн грн: влаштувалася менеджеркою та отримувала космічну зарплатуАдН вимагатиме перегляду членства Німеччини в ЄС – ReutersАдН вимагатиме перегляду членства Німеччини в ЄС – ReutersРуки літньої людини. ІлюстраціяВ Україні з нового року уріжуть частину пенсій: кому та як зменшатьІлюстрація. ГороскопНайкращий день для вирішення проблем: Риби – не чекайте схвалення, а Близнюки отримають винагороду – гороскоп на 6 жовтняЯк Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"Як Кремль "повісив" розправу над Ігорем Тальковим на українця, чому під удар попали співачки-зрадниці та де зараз "убивця"Кампанія ненависті до України в Угорщині зазнала краху: у СФУЖО розповіли про вплив РосіїКампанія ненависті до України в Угорщині зазнала краху: у СФУЖО розповіли про вплив РосіїПід загрозою експорт зерна та залізної руди: через атаки РФ Україна шукає в Європі додаткові локомотивиПід загрозою експорт зерна та залізної руди: через атаки РФ Україна шукає в Європі додаткові локомотивиЗеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметьсяЗеленський призначив Клименка на нову посаду: чим він займатиметься

НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядають

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 3,1 т.
НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном
НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном. Джерело: НБУ

Нацбанк продає пам'ятну монету номіналом 5 грн – однак лише 6 жовтня. Вона присвячена самохідній артилерійській установці "Богдана" і має назву "Українська бавовна". САУ "Богдана" і коштує (на дату останнього продажу) 176 грн.

Про це повідомляють у самому НБУ. Там зазначають:

  • Монета продається у спеціальній сувенірній упаковці.
  • В обіг її було введено у 2025 році.

"Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі, розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим елементом артилерійського потенціалу Збройних Сил України. Завдяки високоточному ураженню цілей вона демонструє стратегічну місію українського оборонно-промислового комплексу", – йдеться в описі монети.

Нацбанк продає пам'ятну монету номіналом 5 грн

Нацбанк продає пам’ятну монету номіналом 5 грн. Джерело: НБУ

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 13,0 т.
Залишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифи
icon 13,0 т.
Залишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищить абонентам тарифи
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 11,1 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках
icon 11,1 т.
Не долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 8,2 т.
У країні ЄС масово встановлюють сонячні станції на балконах: чи варто українцям купувати панелі
icon 8,2 т.
У країні ЄС масово встановлюють сонячні станції на балконах: чи варто українцям купувати панелі

Як виглядають унікальні 5 грн

На аверсі монети (лицьовій стороні) на дзеркальному тлі зображено абрис (контур) острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, що покидають територію як символ відступу ворога.

У верхній частині монети – малий Державний Герб України. Зліва:

  • напис "УКРАЇНА";
  • рік карбування монети;
  • номінал;
  • графічний знак гривні;
  • логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
Як виглядають унікальні 5 грн

Як виглядають унікальні 5 грн. Джерело: НБУ

На реверсі (зворотній стороні) зображено самохідну артилерійську установку "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. У нижній частині монети – напис САУ "БОГДАНА". На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького.

Що відомо про монету

  • Монета викарбувана з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку).
  • Гурт – рифлений.
  • Продаж монети суворо обмежений – кожен покупець може придбати не більше 1 штуки.
Спеціальні 5 грн видають лише 6 жовтня

Особливі 5 грн видають лише 6 жовтня. Джерело: НБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

Схожі теми
НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись