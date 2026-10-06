НБУ "видає" українцям 5 грн з особливим дизайном: як виглядають
Нацбанк продає пам'ятну монету номіналом 5 грн – однак лише 6 жовтня. Вона присвячена самохідній артилерійській установці "Богдана" і має назву "Українська бавовна". САУ "Богдана" і коштує (на дату останнього продажу) 176 грн.
Про це повідомляють у самому НБУ. Там зазначають:
- Монета продається у спеціальній сувенірній упаковці.
- В обіг її було введено у 2025 році.
"Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі, розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим елементом артилерійського потенціалу Збройних Сил України. Завдяки високоточному ураженню цілей вона демонструє стратегічну місію українського оборонно-промислового комплексу", – йдеться в описі монети.
Як виглядають унікальні 5 грн
На аверсі монети (лицьовій стороні) на дзеркальному тлі зображено абрис (контур) острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, що покидають територію як символ відступу ворога.
У верхній частині монети – малий Державний Герб України. Зліва:
- напис "УКРАЇНА";
- рік карбування монети;
- номінал;
- графічний знак гривні;
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі (зворотній стороні) зображено самохідну артилерійську установку "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. У нижній частині монети – напис САУ "БОГДАНА". На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького.
Що відомо про монету
- Монета викарбувана з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку).
- Гурт – рифлений.
- Продаж монети суворо обмежений – кожен покупець може придбати не більше 1 штуки.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.
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