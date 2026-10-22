НАЗК взялося за Кравченка після розслідування про віллу в Дубаї: що відомо про майно ексгенпрокурора

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) взялося за колишнього генпрокурора Руслана Кравченка після розслідування про дубайську віллу вартістю близько $670 тисяч, яку, за даними журналістів, у липні 2023 року придбала його тодішня теща Аліна Шкробанець, коли він очолював Київську обласну військову адміністрацію. Агентство врахує оприлюднені журналістами дані під час моніторингу способу життя Кравченка, водночас сама Шкробанець заперечує, що купувала нерухомість в ОАЕ, а офіційних висновків НАЗК про можливі порушення наразі не оприлюднювало.

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Про намір врахувати інформацію з розслідування НАЗК повідомило у відповіді на звернення громадської організації "Антикорупційний штаб". Журналісти встановили обставини ймовірного придбання нерухомості, подальшої зміни її власника та зв’язків між окремими фігурантами, однак частина цих обставин залишається непідтвердженою.

Вілла в Дубаї за $670 тисяч: що встановили журналісти

За даними розслідування, 20 липня 2023 року Аліна Шкробанець могла придбати таунхаус у житловому комплексі DAMAC Lagoons у Дубаї. Нерухомість розташована в кластері Mykonos, її площа перевищує 143 кв. м, а вартість оцінюється приблизно у $670 тис., що на той час становило близько 24,5 млн грн.

Журналісти отримали відомості з витоку документів Земельного департаменту Дубая. До розслідування долучилися представники міжнародного проєкту Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

На момент імовірної купівлі будинку Руслан Кравченко керував Київською обласною військовою адміністрацією. У своїй декларації він також зазначав, що користується автомобілем Infiniti QX70 2013 року випуску, який належав його тодішній тещі.

Аліна Шкробанець заявила журналістам, що не купувала нерухомість в ОАЕ. Вона припустила, що її персональні дані могли використати без її відома, а також повідомила, що не спілкується з Русланом Кравченком понад два роки.

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Її чоловік Ігор Шкробанець, депутат Чернівецької обласної ради, також сказав, що не знав про можливе придбання дружиною нерухомості в Дубаї. За його словами, цього майна немає і в його декларації.

Як вілла перейшла до менеджера київського ресторану

У листопаді 2024 року Руслан Кравченко та його тодішня дружина Олена розлучилися. У 2025 році, за даними реєстру, власником дубайської вілли став Андрій Кейбаш – менеджер київського ресторану La Veranda.

Кейбаш підтвердив "Схемам", що придбав нерухомість у Дубаї у 2025 році приблизно за $670 тис. Водночас він заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець. Назвати попереднього власника чоловік не зміг: спочатку погодився перевірити документи, але згодом перестав відповідати на запити журналістів.

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Кейбаш також заявив, що Кравченко був лише гостем ресторану. Саме по собі відвідування закладу не свідчить про причетність до операцій із нерухомістю, однак журналісти перевірили, чи могли фігуранти бути знайомі між собою.

Журналісти знайшли відеозаписи з La Veranda за грудень 2022 року, на яких, за інформацією журналістів, присутні Аліна Шкробанець, її чоловік Ігор та їхня донька Олена. На іншому відео зафіксований Руслан Кравченко в тому самому ресторані.

Ігор Шкробанець розповів, що саме Кравченко познайомив його з Андрієм Кейбашем. Водночас він заперечив, що знав про можливу нерухомість дружини в ОАЕ. Колишня дружина Кравченка Олена також заявила, що нічого не знає про дубайську віллу. Сам Руслан Кравченко, за інформацією журналістів, на їхній запит не відповів.

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Нова декларація Кравченка: квартира, зарплата та готівка

Додатковий контекст щодо майнового стану колишнього генпрокурора дає його нова електронна декларація, подана 20 жовтня 2026 року. Як повідомляли медіа та правозахисники, на той момент Кравченко вже перебував у Відні.

Згідно з декларацією, від початку 2026 року до звільнення Кравченко отримав 1 364 244 грн заробітної плати, це в середньому близько 140 тис. грн на місяць. Також він зазначив, що зберігає $35 тис. готівкою.

У декларації з’явилася квартира площею 53,2 кв. м вартістю 734 тис. грн. За даними матеріалу, право на неї оформили 2 вересня 2026 року – за день до початку операції "Карфаген", про яку стало відомо у вересні. Водночас у декларації не вказано місто, де розташована квартира, тому за наведеними відомостями неможливо достовірно оцінити, наскільки зазначена ціна відповідає ринковій.

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Будинок у Козині за 22,8 млн грн і генератор за 1,1 млн грн

У новій декларації також зазначено будинок у Козині площею 292,6 кв. м, вартість якого становить 22,8 млн грн. Земельна ділянка площею 1056 кв. м оцінена у 3,1 млн грн.

При цьому Кравченко не зазначив будинок як власну нерухомість, згідно з декларацією, його орендує дружина Олександра Кравченко. Відомості про користування цим будинком стали публічними на початку вересня 2026 року.

Будинок фігурував і в матеріалах, озвучених під час судового розгляду щодо Сергія Кропиви – колишнього посадовця Офісу генерального прокурора та фігуранта справи "Карфаген". Під час обрання йому запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав фрагмент розмови, з якого, за версією обвинувачення, випливало, що Кравченко нібито доручав Кропиві організувати встановлення в будинку газового генератора потужністю 30-50 кВт.

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У декларації Кравченка справді зазначена газова електростанція вартістю 1,1 млн грн, придбана в травні 2026 року. Проте власником майна вказана агрофірма "Світанок", де офіційно працевлаштована дружина колишнього посадовця. Директором підприємства є Олег Цаплієнко, депутат Київської обласної ради, обраний від партії ОПЗЖ.

За даними декларації, Олександра Кравченко отримала понад 3 млн грн від підприємницької діяльності. Крім того, у документі зазначені 900 тис. грн від продажу нерухомості колишнього чоловіка та ще 1 245 724 грн від продажу іншої нерухомості.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, НАБУ та САП завершили розслідування щодо Ольги Стефанішиної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн. За версією слідства, вона набула дві квартири в Києві, оформлені на подругу, та 7 млн грн готівки, хоча її офіційні доходи не відповідали вартості цих активів.