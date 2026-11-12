Найбільший в Україні виробник олії повністю зупинив роботу через російські обстріли: які бренди зникнуть із полиць

Агрохолдинг Kernel повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські обстріли. Він є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні й виготовляє продукти під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак".

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Про вимушену зупинку роботи повідомила пресслужба компанії на офіційному сайті 12 листопада. Зазначимо, що активи Kernel зазнавали цілеспрямованих атак із боку російської окупаційної армії, зокрема в останні декілька діб.

Внаслідок цього було пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари, що підтвердила пресслужба підприємства.

У Kernel пояснили, що олійноекстракційне виробництво працює за безперервним технологічним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Якщо влучання в обладнання відбудеться під час процесу, існує ризик масштабної пожежі й загрози життю працівників. Тому компанія ухвалила рішення повністю зупинити всі заводи.

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