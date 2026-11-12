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Найбільший в Україні виробник олії повністю зупинив роботу через російські обстріли: які бренди зникнуть із полиць

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
2,2 т.
Олія
Олія. Фото ілюстративне. Джерело: freepik.com

Агрохолдинг Kernel повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські обстріли. Він є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні й виготовляє продукти під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак".

Про вимушену зупинку роботи повідомила пресслужба компанії на офіційному сайті 12 листопада. Зазначимо, що активи Kernel зазнавали цілеспрямованих атак із боку російської окупаційної армії, зокрема в останні декілька діб.

Внаслідок цього було пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари, що підтвердила пресслужба підприємства.

У Kernel пояснили, що олійноекстракційне виробництво працює за безперервним технологічним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Якщо влучання в обладнання відбудеться під час процесу, існує ризик масштабної пожежі й загрози життю працівників. Тому компанія ухвалила рішення повністю зупинити всі заводи.

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