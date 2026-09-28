Найбільший банк Угорщини OTP розглядає можливість повністю піти з Росії на тлі перевірки його російської діяльності європейськими регуляторами перед запланованим придбанням Luminor Bank. Банк уже скоротив штат у РФ на 25% і кількість відділень на 40%, хоча російський бізнес залишається прибутковим – за 2025 рік він приніс близько 635 млн доларів чистого прибутку.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на заяви банку та документи, з якими ознайомилися журналісти. За їхніми даними, серед клієнтів OTP були компанії, пов'язані з "Газпромом", а також фірми, які надавали послуги російським державним структурам.

Російський напрям залишається для OTP прибутковим, за підсумками 2025 року місцева "дочка" отримала 202 млрд угорських форинтів чистого прибутку – близько 635 млн доларів. Офіційна звітність групи підтверджує 202 млрд форинтів прибутку після оподаткування у РФ за 2025 рік, що було на 48% більше, ніж роком раніше.

OTP переглядає свою стратегію щодо Росії

Генеральний директор OTP Group Петер Чаньї підтвердив Bloomberg, що група почала перегляд своєї подальшої роботи на російському ринку. За його словами, одним із можливих сценаріїв є повний вихід із РФ. Результати стратегічного перегляду очікуються до кінця 2026 року.

"З огляду на стратегічний інтерес до країн Балтії та незначний прогрес у виведенні додаткових дивідендів із Росії протягом останнього року, OTP розпочав перегляд своєї стратегії щодо російського ринку, зокрема й можливість повного виходу з нього", – заявив Чаньї.

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Він додав, що під час ухвалення рішення група враховуватиме довгострокові інтереси акціонерів та стратегію міжнародного розширення. Ще раніше OTP офіційно повідомляв, що після початку повномасштабної війни намагався вийти з Росії, однак зробити це не вдалося через зміну регуляторного середовища. Водночас група скорочувала свої ризики, зокрема через виведення дивідендів.

OTP хоче придбати великий банк у Балтії

Питання російського бізнесу набуло додаткового значення через плани OTP розширитися у країнах Балтії. Угорська група планує придбати Luminor Bank, який працює в Естонії, Латвії та Литві. За даними Bloomberg, активи Luminor за підсумками минулого року перевищували 15 млрд євро.

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Для OTP це може стати найбільшим придбанням в історії групи та суттєво посилити її присутність у єврозоні. Однак, перед завершенням угоди її мають оцінити європейські регулятори. Саме на цьому тлі російська діяльність OTP опинилася під додатковою увагою.

Зокрема, естонський фінансовий регулятор Finantsinspektsioon повідомив Bloomberg, що вивчає роботу групи в Росії. Регулятор назвав цей напрям одним із важливих питань під час розгляду потенційного придбання Luminor. Раніше занепокоєння через російську присутність OTP висловлювали також представники центральних банків Латвії та Литви.

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OTP вже суттєво скоротив бізнес у Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну OTP почав поступово обмежувати діяльність своєї російської "дочки". Банк заявляє, що припинив корпоративне кредитування російських компаній та вивів із країни внутрішньогрупове фінансування. Наразі кредитна діяльність там зосереджена переважно на роздрібному споживчому сегменті.

Офіційна звітність OTP за 2025 рік також вказує, що група продовжувала скорочувати ризики, пов'язані з Росією, а основним напрямом кредитування залишалися споживчі позики фізичним особам. Крім того, за даними банку, з початку повномасштабної війни чисельність персоналу в Росії скоротили приблизно на 25%, а мережу відділень – на 40%.

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OTP також обмежив частину транскордонних операцій. Після 2022 року банк припинив обслуговувати пов'язані з Росією платежі клієнтів у доларах США, а платежі в євро між РФ та країнами ЄС, Європейської економічної зони й Великою Британією проходять додаткову перевірку для контролю за дотриманням санкцій.

Російський бізнес приніс банку близько $635 млн за рік

Попри скорочення діяльності, російський бізнес OTP залишається високоприбутковим. У 2025 році російська "дочка" отримала 202 млрд форинтів прибутку після оподаткування, що становило приблизно 635 млн доларів. За рік показник зріс на 48%.

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Для порівняння, у 2024 році прибуток російського підрозділу після сплати податків становив 136,9 млрд форинтів, а у 2023-му – 95,7 млрд форинтів. Таким чином, після початку повномасштабної війни прибутковість російського напряму суттєво збільшилася.

За даними Bloomberg, із 2021 року прибуток цього бізнесу зріс більш ніж уп'ятеро, а обсяг клієнтських депозитів – приблизно всемеро. Сам OTP пояснював, що одним із факторів тимчасового зростання доходів стало скорочення кількості європейських банків, через які західні компанії, що продовжують працювати в Росії, могли проводити операції. За інформацією банку, міжнародні компанії формують понад 80% його корпоративної депозитної бази в РФ.

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OTP виводив із Росії сотні мільйонів євро

Одночасно банк намагався зменшувати власні фінансові ризики в Росії через виплату дивідендів. Офіційні дані OTP свідчать, що протягом 2023-2024 років група вивела з російського бізнесу близько 460 млн євро дивідендів.

У 2025 році російська "дочка" виплатила ще 25,9 млрд рублів дивідендів. Загалом із вересня 2023 року до кінця 2025-го сума таких виплат сягнула 67,7 млрд рублів.

За підрахунками Bloomberg, загалом OTP вдалося вивести з Росії приблизно 880 млн доларів у вигляді дивідендів. У банку пояснюють, що це дозволило зменшити фінансові ризики групи, пов'язані з російським ринком.

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Окрему увагу Bloomberg приділив клієнтам російського та сербського бізнесу OTP. За даними агентства, серед них були структури, пов'язані з "Газпромом", а також компанії, які надавали послуги російським державним організаціям.

Зокрема, журналісти ознайомилися із внутрішнім листуванням "Газпрому" за квітень-травень 2026 року щодо потенційної схеми платежів за участю "Газпром експорту", сербської Yugorosgaz та Rosingaz. В одному із запропонованих варіантів кошти мали пройти з єврового рахунку Yugorosgaz в OTP Serbia до рахунку Rosingaz у сербському державному банку.

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У документах згадується пов'язана з Малофєєвим організація

Серед матеріалів, які вивчило агентство, є також документи щодо російського товариства "Царград". Організація пов'язана з бізнесменом Костянтином Малофєєвим, який перебуває під санкціями США та ЄС із 2014 року через підтримку незаконної анексії Криму Росією.

За документами, у вересні 2022 року "Царград" мав отримати 33,5 млн рублів від Малофєєва. Кошти мали піти на гранти студентам Московського державного інституту міжнародних відносин, а рахунок організації, згідно з договором, був відкритий у московському OTP Bank.

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При цьому Bloomberg не зміг підтвердити, чи був цей платіж фактично проведений. Саме товариство потрапило під санкції США у квітні 2022 року, а Великої Британії – у травні того ж року.

Банк заявляє, що порушень санкцій не виявив

OTP окремо наголосив, що дотримується міжнародних санкційних обмежень. Йдеться про санкції ООН, Європейського Союзу, США та Великої Британії.

Після запитів Bloomberg банк провів внутрішню перевірку операцій, про які йшлося у документах. За твердженням OTP, на основі проаналізованої інформації не було виявлено фактів, які свідчили б про порушення будь-якою компанією групи чинного санкційного законодавства.

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Чому OTP не може просто продати російський банк

Навіть якщо OTP остаточно вирішить піти з Росії, реалізувати це рішення може бути складно. Для продажу необхідно знайти покупця, який був би прийнятним одночасно для західних регуляторів та російської влади.

Крім того, чинні російські обмеження роблять вихід західних компаній фінансово невигідним. За твердженням OTP, під час виходу з російського ринку продавець за певних умов може отримати лише близько 5% ринкової вартості активу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, посли країн Європейського Союзу (ЄС) досягли угоди щодо продовження санкцій проти Росії, яка включатиме зняття обмежень з двох впливових олігархів – Алішера Усманова та Міхаіла Фрідмана. За це Латвія, яка блокувала виключення російських мільярдерів, отримає від Франції "ядерну парасольку".

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