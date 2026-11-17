Нацбанк випустив одразу 3 нові монети номіналом 10 грн. Вони входять до серії "Ми сильні. Ми разом" і присвячені Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областям.

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Про це повідомили у самому НБУ. Там зазначили: серію започаткували як нагадування про те, що Україна – "не просто територія на мапі". Це, пояснюється, "люди, їхні історії, їхнє життя та спільна відповідальність за країну".

"Три області – Львівська, Тернопільська і Чернівецька – різні за характером, історією та традиціями. Але всі вони – частина єдиної й неподільної України. Сьогодні кожна з цих областей, кожна громада, кожен житель робить свій внесок у нашу спільну стійкість і боротьбу за незалежність. У цій єдності – наша сила", – йдеться в описі монет.

Який вигляд мають нові 10 грн

Аверси (лицьові боки) монет ідентичні аверсам звичайних 10 грн зразка 2018 року. На них у центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсів (зворотних боків) монет є стилізована карта України з чітко позначеними адміністративними межами та зображенням територій регіонів, яким вони присвячені. Зокрема:

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На монеті "Ми сильні. Ми разом. Львівська область" виділено Львівську область.

На монеті "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" – Тернопільську область.

На монеті "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" – Чернівецьку область.

Що відомо про монети

Усі 3 монети викарбувані зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з обігових пам’ятних монет.

Частину тиражу цих монет сформовано у спеціально оформлених роликах. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. штук.

Придбати ж монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. А також у банках-дистриб’юторах (про що вони повідомлять окремо):

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Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Докладнішу інформацію про початок реалізації роликів буде опубліковано на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів", – повідомили в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.