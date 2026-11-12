Нацбанк випустив нові 5 грн: який вони мають вигляд

Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 грн. Вона присвячена символу 2027 року за Східним календарем – Козі.

Відео дня

Про це повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

монета отримала назву "Рік Кози" ;

; вона увійшла до серії "Східний календар";

тираж монети склав 80 000 штук у сувенірному пакованні.

"У східній культурі коза уособлює гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. Її образ пов’язують зі спокоєм, взаєморозумінням і прагненням до кращого життя. Водночас в українській народній традиції коза втілює родючість, достаток, життєву силу та відродження. Саме те, що так потрібне нам у новому році", – йдеться в описі монети.

Який вигляд мають нові 5 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на козу – символ року, над стрілкою – 2027. На матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року:

РЕКЛАМА

сніжинка;

квітка;

ягода;

листок.

На реверсі (зворотному боці) зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини. Внизу під композицією розміщені стилізовані копита. По колу тварину оточують елементи, характерні для кожної пори року:

сніжинки;

квіти;

плоди;

гілки.

Придбати монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. А також у банках-дистриб’юторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Головні історії дня

"Інформацію про початок продажу дізнайтеся на їхніх сайтах", – повідомили в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.