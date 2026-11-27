Нацбанк випустив нову монету номіналом 10 грн. Вона виготовлена зі срібла і присвячена Папі Римському Іоанну Павлу II – одному з найвпливовіших польських діячів ХХ століття.

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Про це повідомили у самому НБУ. Там зазначили: введення монети в обіг приурочене до 25-річчя історичного візиту Іоанна Павла II в Україну.

"Його приїзд у червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті України, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу, утвердженню цінностей взаємної поваги та зміцненню зв’язків між українським і польським народами. В умовах боротьби України за свободу та незалежність його заклики до миру, солідарності й поваги до людської гідності набувають нового звучання, нагадуючи, що справжній мир ґрунтується на справедливості, повазі до людського життя та права кожного народу на вільне майбутнє", – йдеться в описі монети.

Що відомо про монету

Монета отримала назву "З миром у серці. Іван Павло II".

Тираж монети становив 3 000 штук у сувенірному футлярі.

Проба срібла – 925.

Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г.

Який вигляд мають нові 10 грн

На аверсі монети (лицьовому боці) зображено стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак примирення та взаємного прощення. Одна з постатей тримає в руці оливкову гілку – символ миру.

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По колу розміщено написи українською та польською мовами: "Прощаємо і просимо прощення" (ліворуч), "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" (праворуч). Це – історична фраза, яку понтифік використовував як формулу примирення.

На реверсі (зворотному боці) у центрі композиції зображено портрет Папи Римського Іоанна Павла II з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі розташовано стилізований силует голуба, що злітає, – символ Святого Духа, миру та свободи. У верхній частині по колу розміщено написи з його ім’ям польською та українською мовами.

Головні історії дня

Придбати монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах (про що вони повідомлять окремо):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.