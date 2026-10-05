Нацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайні

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Монета отримає назву "Архістратиг Михаїл".

Випущена вона буде до 35-річчя НБУ.

Водночас про нову монету номіналом 50 грн відомо небагато – лише те, що:

Монета буде випущена тиражем 1 000 екземплярів.

Її діаметр складе 85 мм.

Маса дорогоцінного металу в чистоті становитиме 500 г.

Загалом же, зазначимо, обігові пам'ятні монети – це різновид монет, що поєднують функції звичайного платіжного засобу та пам'ятного випуску. Вони мають офіційний номінал і використовуються в грошовому обігу нарівні з іншими монетами, але водночас присвячуються певній історичній події, визначній особистості, культурному явищу чи важливій даті.

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Особливістю таких монет є їхній спеціальний дизайн. На відміну від стандартних, вони містять унікальні зображення, символіку та написи, пов'язані з темою випуску, у зв'язку з чим виконують не тільки економічну, а й культурно-просвітницьку функцію. Вони популяризують історію, національну спадщину, державні цінності та пам'ятні події серед населення.

Крім використання в обігу, такі монети часто стають предметом колекціонування. Оскільки випускаються обмеженими тиражами і мають художню та історичну цінність.

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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 та 2 грн. Причому навіть попри те, що до початку повномасштабної війни цей процес було розпочато. Однак в майбутньому така можливість не виключається – за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено.