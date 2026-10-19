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Нацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
Нацбанк випустив нові 5 грн
Нацбанк випустив нові 5 грн. Джерело: Фотобанк НБУ

Нацбанк готується випустити нову пам’ятну монету, призначену для обігу. Очікується, що вона з’явиться в листопаді та матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

  • Монета отримає назву "Рік Кози".
  • Монета увійде до серії "Східний календар".
Нацбанк готується випустити нові 5 грн

Нацбанк готується випустити нові 5 грн. Джерело: НБУ

Водночас про нову купюру номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

  • Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.
  • Її діаметр становитиме 38 мм.
  • Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).
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Нові 5 грн з'являться в листопаді

Нові 5 грн з’являться в листопаді. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, обігові пам'ятні монети – це різновид монет, що поєднують функції звичайного платіжного засобу та пам'ятного випуску. Вони мають офіційний номінал і використовуються в грошовому обігу нарівні з іншими монетами, але водночас присвячуються певній історичній події, визначній особистості, культурному явищу чи важливій даті.

Особливістю таких монет є їхній спеціальний дизайн. На відміну від стандартних, вони містять унікальні зображення, символіку та написи, пов'язані з темою випуску, у зв'язку з чим виконують не тільки економічну, а й культурно-просвітницьку функцію. Вони популяризують історію, національну спадщину, державні цінності та пам'ятні події серед населення.

Крім використання в обігу, такі монети часто стають предметом колекціонування. Оскільки випускаються обмеженими тиражами і мають художню та історичну цінність.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про підготовку до випуску нової пам’ятної монети номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться в грудні і буде викарбувана із золота.

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