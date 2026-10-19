Нацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайні

Нацбанк готується випустити нову пам’ятну монету, призначену для обігу. Очікується, що вона з’явиться в листопаді та матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

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Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Монета отримає назву "Рік Кози".

Монета увійде до серії "Східний календар".

Водночас про нову купюру номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 38 мм.

Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).

Загалом же, зазначимо, обігові пам'ятні монети – це різновид монет, що поєднують функції звичайного платіжного засобу та пам'ятного випуску. Вони мають офіційний номінал і використовуються в грошовому обігу нарівні з іншими монетами, але водночас присвячуються певній історичній події, визначній особистості, культурному явищу чи важливій даті.

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Особливістю таких монет є їхній спеціальний дизайн. На відміну від стандартних, вони містять унікальні зображення, символіку та написи, пов'язані з темою випуску, у зв'язку з чим виконують не тільки економічну, а й культурно-просвітницьку функцію. Вони популяризують історію, національну спадщину, державні цінності та пам'ятні події серед населення.

Крім використання в обігу, такі монети часто стають предметом колекціонування. Оскільки випускаються обмеженими тиражами і мають художню та історичну цінність.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про підготовку до випуску нової пам’ятної монети номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться в грудні і буде викарбувана із золота.