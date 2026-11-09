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Нацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
2,8 т.
Нацбанк випустить нові 10 грн
Нацбанк випустить нові 10 грн. Джерело: НБУ

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться у листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II до України.

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили: монета отримає назву "З миром у серці. Іван Павло II".

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн

Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Джерело: НБУ

Водночас про нову 10-гривневу монету відомо небагато – лише те, що:

  • Монета буде випущена тиражем 3 000 екземплярів.
  • Її діаметр становитиме 38,6 мм.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті складе 31,1 г.
Нові 10 грн викарбувані зі срібла

Нові 10 грн викарбувані зі срібла. Джерело: НБУ

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Загалом же, зазначимо, обігові пам'ятні монети – це різновид монет, що поєднують функції звичайного платіжного засобу та пам'ятного випуску. Вони мають офіційний номінал і використовуються в грошовому обігу нарівні з іншими монетами, але водночас присвячуються певній історичній події, визначній особистості, культурному явищу чи важливій даті.

Особливістю таких монет є їхній спеціальний дизайн. На відміну від стандартних, вони містять унікальні зображення, символіку та написи, пов'язані з темою випуску, у зв'язку з чим виконують не тільки економічну, а й культурно-просвітницьку функцію. Вони популяризують історію, національну спадщину, державні цінності та пам'ятні події серед населення.

Крім використання в обігу, такі монети часто стають предметом колекціонування. Оскільки випускаються обмеженими тиражами і мають художню та історичну цінність.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
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