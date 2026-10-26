Нацбанк випустить нові 10 грн.: будуть в оригінальному дизайні

Національний банк планує випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн, викарбувану зі срібла. Очікується, що вона, з'явиться в листопаді і буде присвячена Архістратигу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

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Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Вона отримає назву "Архістратиг Михаїл".

Проба срібла, з якого викарбують монету, становитиме 999.

Водночас про нові 10 грн відомо небагато – лише те, що:

Монета буде випущена тиражем до 15 000 екземплярів.

Її діаметр складе 38,6 мм.

Маса дорогоцінного металу в чистоті становитиме 31,1 г.

Загалом же, пам'ятні монети становлять особливу категорію грошових знаків, для якої безпосереднє використання як платіжного засобу не є головним призначенням. Їхня значимість визначається насамперед історичною, культурною та нумізматичною цінністю. Такі монети є своєрідним відображенням колективної пам’яті суспільства, зберігаючи в матеріальній формі відомості про важливі історичні події, знаменні дати, видатних особистостей та символи, що мають особливе суспільне значення. У зв’язку з цим пам’ятна монета набуває ширшого значення, ніж звичайний грошовий знак, оскільки сприймається як символічний об’єкт, що зберігає пам’ять про значущі явища та події минулого.

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Для виробництва пам’ятних монет застосовуються різні матеріали, зокрема поширені метали та їхні сплави, наприклад мідно-нікелеві, а також дорогоцінні метали, такі як срібло та золото. Процес їхнього виготовлення характеризується підвищеними вимогами до якості виконання. Особлива увага приділяється не тільки точності карбування, а й художнім особливостям монети: продуманості композиції, ступеню опрацювання деталей, дотриманню пропорцій, чіткості зображень та їхній естетичній виразності. Сукупність цих характеристик надає монетам індивідуальності та сприяє формуванню їхньої цінності як предметів колекціонування.

Головні історії дня

Істотний вплив на попит та вартість пам’ятних монет має обсяг їхнього випуску. Обмежена кількість екземплярів надає таким виробам певної рідкісності, що сприяє підвищенню інтересу з боку нумізматів і колекціонерів, а також осіб, які розглядають подібні придбання як потенційний об’єкт інвестування. Залежно від конкретних обставин обмеженість тиражу може створювати передумови для збільшення ринкової вартості монети з плином часу. Таким чином, пам’ятні монети поєднують у собі кілька взаємопов’язаних аспектів цінності: грошовий, історико-культурний та колекційний. Крім того, за наявності відповідних умов вони можуть становити інтерес і з інвестиційної точки зору.

Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.