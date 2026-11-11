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Нацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном: який вони мають вигляд

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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Нацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном
Нацбанк "видає" українцям золоті 100 грн зі спеціальним дизайном. Джерело: Колаж фотобанк НБУ / OBOZ.UA

Нацбанк продає викарбувану із золота пам’ятну монету номіналом 100 грн. Вона присвячена античній пам’ятці України – Херсонесу Таврійському. Коштує монета (станом на дату останнього продажу) 214 368 грн.

Про це розповіли в самому НБУ. Там зазначили:

  • Наразі на складі залишилося 327 монет.
  • Продаж монет обмежений – кожен покупець може придбати не більше ніж 6 штук.

"Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди: античний (від заснування до IV ст. н. е.) і середньовічний (V – XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту Стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю", – йдеться в описі монети.

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Нацбанк продає викарбувану із золота пам’ятну монету номіналом 100 грн

Нацбанк продає викарбувану із золота пам’ятну монету номіналом 100 грн. Джерело: НБУ

Що відомо про монету

  • Монету викарбувано із золота 900-ї проби у 2009 році.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.
  • Гурт – із секторальним рифленням.

Як виглядають 100 грн з унікальним дизайном

На аверсі монети (лицьовий бік) в центрі зображено фрагмент стародавньої споруди та сигнальний дзвін. На тлі меандрового орнаменту:

  • античні монети Херсонеса;
  • світильник.

Угорі розміщено малий Державний Герб України та напис "Національний банк України". Внизу:

  • номінал;
  • позначення металу, його проба, маса в чистоті;
  • логотип Монетного двору Національного банку України;
  • рік карбування монети.

На реверсі (зворотний бік) зображено залишки стародавньої споруди Херсонеса. А також собор Святого князя Володимира, "побудований у середині XIX ст. над руїнами середньовічного храму, в якому, імовірно, хрестився князь Володимир". Вгорі – напис півколом "Херсонес Таврійський".

Який вигляд мають 100 грн з унікальним дизайном

Який вигляд мають 100 грн з унікальним дизайном. Джерело: НБУ

Що буде з монетами 1 і 2 грн

Разом з тим, найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 і 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено. Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан:

  • Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.
  • У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.
  • Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, Нацбанк виводить з обігу купюри 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі купюри замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

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НумізматикаУкраїнаНаціональний банк України (НБУ)монети
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