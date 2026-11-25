Українські нардепи могли отримувати "зарплати в конвертах" за рахунок грошей із шахрайських кол-центрів. При цьому "покровительствувати" діяльності цих організацій міг Офіс генпрокурора (ОГП).

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Про це медіа розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко. Він зазначив:

Інформація про те, що ОГП почав "перебирати на себе" кол-центри, з’явилася влітку 2025 року.

Інші правоохоронні органи не сигналізували про це, оскільки, за словами Клименка, вони також могли брати участь у схемі.

"І питання в тому, а хто з правоохоронних органів піде й розповість про те, що справді така ситуація відбувається? Ну, тобто якщо ми там бачимо, що там і Служба безпеки, і Національна поліція – кому треба прийти й сказати? Ніхто про це просто не прийде, не скаже", – констатував глава САП.

Кол-центри "платили" нардепам

Водночас, зазначив Клименко, САП розглядає версію про те, що саме за рахунок коштів шахрайських кол-центрів могли фінансуватися "зарплати в конвертах", які отримували окремі народні депутати. Підстави так вважати, за його словами, полягають у тому, що "механіка передавання цих коштів максимально схожа на те, як передавалися кошти у справах Карфаген-1 і Карфаген-2".

Водночас, наголосив Клименко, стверджувати, що, як раніше повідомлялося, організувати передавання цих коштів народним депутатам міг голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, не можна. Адже це має встановити розслідування.

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При цьому, уточнив він, САП уже звернулася до ОГП з відповідним проханням. Адже:

Факти, викладені в заявах, "неможливо перевірити без початку досудового розслідування".

Водночас ні САП, ні НАБУ не мають для цього повноважень.

Нагадаємо: у грудні 2025 року НАБУ і САП викрили учасників організованої злочинної групи, до якої входили чинні нардепи. За даними слідства:

Парламентарі отримували до 5 000 доларів за голосування за певні рішення.

У січні-2026 Клименко повідомив, що загалом підозри у корупційних злочинах отримав 41 нардеп нинішнього скликання.

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