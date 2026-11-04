НАБУ та САП завершили розслідування операції "Мідас": хто фігурує у справі та що це означає

В Україні завершили досудове розслідування у справі "Мідас", у межах якої, за версією слідства, учасники корупційної організації отримали понад 111 млн доларів і майже 12 млн євро неправомірної вигоди в енергетичному секторі. Тепер сторона захисту ознайомиться з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт можуть передати до суду, який має встановити винуватість або невинуватість фігурантів.

Відео дня

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Завершення досудового розслідування означає, що правоохоронці закінчили збирати докази у відповідній частині справи та переходять до наступного процесуального етапу.

Тепер сторона захисту має отримати доступ до матеріалів провадження для ознайомлення, після чого прокурори зможуть направити обвинувальний акт до суду. Водночас, це ще не означає, що фігурантів визнали винними, остаточне рішення щодо їхньої відповідальності має ухвалити суд.

Що таке операція "Мідас" і як її викрили

Операція "Мідас" – це спільне розслідування НАБУ та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) щодо ймовірної масштабної корупції в українській енергетиці. Справа також відома як "плівки Міндіча", оскільки значну частину матеріалів становлять аудіозаписи розмов імовірних учасників схеми.

За інформацією НАБУ, документування діяльності злочинної організації тривало понад 15 місяців – із літа 2024 року. За цей час детективи зібрали значний масив доказів, зокрема близько 1000 годин аудіозаписів.

РЕКЛАМА

На фінальному етапі операції до роботи залучили практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро. За судовими ухвалами правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах України. Під час слідчих дій вилучили документи та готівкові кошти.

Офіційно про викриття високорівневої злочинної організації у сфері енергетики НАБУ та САП повідомили 10 листопада 2025 року. Наступного дня стало відомо про затримання п'ятьох осіб та повідомлення про підозри семи учасникам організації.

Головні історії дня

Окрему увагу в межах розслідування приділили можливим схемам із коштами, виділеними на захисні споруди для української енергетичної системи. Йдеться про інфраструктуру, яка мала захищати енергетичні об'єкти від російських ракетних і дронових атак.

Як працювала схема "шлагбаум" в енергетиці

За версією слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" та підприємств Міністерства енергетики України. Схема передбачала отримання від 10% до 15% від вартості сплачених коштів за укладеними договорами.

РЕКЛАМА

Незаконні платежі могли вимагати за можливість укладення нових контрактів, продовження чинних угод або збереження статусу постачальника. Механізм, який правоохоронці називають "шлагбаумом", передбачав фактичний тиск на компанії, що співпрацювали з державними підприємствами.

У разі відмови сплачувати неправомірну вигоду контрагентам могли блокувати платежі за вже надані послуги або поставлену продукцію. Також компанії ризикували втратити статус постачальника. За таких обставин підприємства могли опинитися в ситуації, коли відмова від незаконних платежів загрожувала їхній подальшій роботі з державними замовниками.

РЕКЛАМА

За даними слідства, учасники організації могли впливати на фінансові та кадрові рішення стратегічних підприємств. Зазначається, що це давало змогу підтримувати систематичне отримання неправомірної вигоди протягом тривалого часу.

Хто фігурує у справі "Мідас": імена та прізвища

У матеріалах розслідування фігурують бізнесмени, колишні посадовці енергетичного сектору та особи, яких правоохоронці пов'язують із так званим бек-офісом з легалізації коштів. Серед основних фігурантів, яким повідомляли про підозри у межах провадження, називають:

РЕКЛАМА

Тімур Міндіч – бізнесмен, якого НАБУ та САП називають керівником злочинної організації. У матеріалах розслідування він фігурує під кодовим ім'ям "Карлсон";

Олександр Цукерман – бізнесмен, якого правоохоронці називають співорганізатором схеми. Його кодові імена – "Шугармен" та "Шеф";

Ігор Миронюк – колишній радник міністра енергетики. У матеріалах слідства фігурує як "Рокет";

Дмитро Басов – колишній виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома", його кодове ім'я – "Тенор";

Ігор Фурсенко – бізнесмен, якого правоохоронці пов'язують із бек-офісом з легалізації коштів. Фігурує під ім'ям "Рьошик";

Леся Устименко – особа, яку слідство пов'язує з роботою бек-офісу;

Людмила Зоріна – також фігурантка справи, пов'язана з бек-офісом;

Герман Галущенко – колишній міністр енергетики та юстиції. У матеріалах справи фігурує під кодовими іменами "Професор" та "Сигізмунд";

Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр-міністр України та ексміністр національної єдності. Його кодове ім'я – "Че Гевара".

РЕКЛАМА

НАБУ та САП повідомляли про підозри щодо окремих епізодів, пов'язаних із незаконним збагаченням, зловживанням службовим становищем, отриманням неправомірної вигоди та легалізацією коштів. У травні 2026 року у матеріалах пов'язаного провадження з'явилося ім'я Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента України.

За повідомленнями правоохоронців, йому оголосили підозру у відмиванні коштів, отриманих фігурантами справи "Мідас". Відповідні обставини розслідуються окремо. Також у пов'язаних провадженнях щодо можливого відмивання коштів і нерухомості фігурують Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук та Марина Медведєва.

РЕКЛАМА

Що відомо про "чорну бухгалтерію" та відмивання грошей

За даними САП, легалізація незаконно отриманих коштів здійснювалася через окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. У цьому офісі, як стверджують правоохоронці, вели облік коштів, отриманих у сфері енергетики України, та так звану "чорну бухгалтерію". Вона могла використовуватися для фіксації надходжень, розподілу грошей та контролю за фінансовими операціями.

Для легалізації коштів, за версією слідства, використовували мережу компаній-нерезидентів. Також гроші могли передавати у власність фізичним особам. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України. Схема могла мати не лише внутрішню структуру отримання незаконних платежів, а й окрему систему їх подальшого приховування та використання.

РЕКЛАМА

Скільки грошей могли отримати учасники "Мідаса"

За інформацією САП, загальна сума неправомірної вигоди за період із грудня 2020 року до листопада 2025 року становить:

понад 111 млн доларів США;

майже 12 млн євро.

Суми, за версією слідства, були отримані внаслідок систематичних незаконних платежів від контрагентів державних енергетичних підприємств. Розмір вимаганої неправомірної вигоди міг становити від 10% до 15% від суми оплачених договорів.

Після завершення досудового розслідування сторона захисту має отримати доступ до матеріалів кримінального провадження. Зазначається, що це необхідна процесуальна процедура, яка дозволяє підозрюваним та їхнім адвокатам ознайомитися з доказами обвинувачення.

РЕКЛАМА

Після завершення ознайомлення прокурори можуть направити обвинувальний акт до суду. Саме судовий розгляд має визначити, чи достатньо доказів для встановлення винуватості конкретних осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Офісі генерального прокурора завершили службове розслідування щодо колишнього очільника відомства Руслана Кравченка. Його визнали винним у службовому проступку – використанні посадового становища у власних інтересах під час поїздки за кордон.