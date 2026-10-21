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НАБУ проводять обшуки у голови НБУ: у Пишного зробили заяву

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
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Голова НБУ Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний. Джерело: НБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки у голови Нацбанка Андрія Пишного. Слідчі дії відбуваються за місцем роботи посадовця. Також обшуки проводять за місцем проживання одного з представників НБУ. В Нацбанку офіційно підтвердили проведення обшуків.

Про це повідомили джерела OBOZ.UA наближені до НАБУ. Пізніше інформацію підтвердили в НАБУ та НБУ. При тому за даними джерел Пишному не повідомили про підозру. При тому офіційно у НАБУ зазначили, що обшуки проводять "у приміщенні НБУ". Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства", – зазначили в НАБУ.

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Обшуки підтвердили

Обшуки підтвердили. Джерело: НАБУ

Народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що у випадку, якщо Пишний піде у відставку, його обо'язки виконуватиме перший заступник Сергій Ніколайчук.

"Нацбанк це дуже важлива інституція. Де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від Голови НБУ Андрія Пишного. В такому випадку Рада її зможе вже у наступний понеділок 26 жовтня. Виконувати обов'язки перший заступник НБУ Сергій Ніколайчук. Він же є наймовірнішим кандидатом на постійну посаду", – зазначив Железняк.

В НБУ зазначили, що продовжують працювати в штатному режимі. При тому пообіцяли надати додаткові пояснення, щойно закінчаться процесуальні дії.

Заява НБУ

Заява НБУ. Джерело: НБУ

"НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій", – зазначили в НБУ.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишній заступниці глави Офісу президента України Ірині Мудрій. Фігурантка спецоперації "Форест Гамп" відправилася до СІЗО на 60 діб.

Національний банк прийняв рішення про невідповідність голови правління "Сенс Банку" Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ прийняв 1 вересня 2026 року.

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