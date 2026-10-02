На заході України почався ажіотаж із квартирами: попит злетів у 5 разів, а нерухомості меншає

Попит на довгострокову оренду житла в західних областях України різко зріс за літо. Водночас у деяких регіонах помітно поменшало доступних квартир. Найбільше зростання зафіксували на Івано-Франківщині: за три місяці кількість відгуків на одне оголошення збільшилася з 11,7 до 55,2 – на 372%. На цьому тлі медіанна ціна (половина цін нижча за цю, а ще половина – вища) однокімнатної квартири в окремих західних областях уже перевищила 20 тис. грн.

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Про це свідчать результати дослідження "OLX Нерухомість", які є в розпорядженні OBOZ.UA. Аналітики порівняли ситуацію на ринку довгострокової оренди у травні та серпні 2026 року.

Де попит на "тимчасове" житло зріс найбільше

Івано-Франківська область стала лідером за темпами зростання попиту. У травні на одне оголошення припадало в середньому 11,7 відгуку, а в серпні – уже 55,2. Помітне зростання також зафіксували:

Хмельницька область – із 14,2 до 52,5 відгуку на оголошення (+270%);

Рівненська область – із 10,5 до 37,2 (+254%);

Львівська область – із 11,2 до 38,4 (+243%);

Тернопільська область – із 13,9 до 44,6 (+221%);

Чернівецька область – із 18,8 до 59,7 (+218%);

Вінницька область – із 9,9 до 31,2 (+215%);

Волинська область – із 16,6 до 50 (+201%).

Отже, за літо в західних регіонах областей кількість потенційних орендарів на одне оголошення зросла у два-п’ять разів. Паралельно областях скоротилася пропозиція.

На Рівненщині кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир зменшилася на 43% – із 975 у травні до 559 у серпні. На Хмельниччині пропозиція впала на 38% – із 1041 до 648 оголошень.

У Тернопільській області кількість пропозицій скоротилася на 32% – із 409 до 280. На ринку виник додатковий тиск: потенційних орендарів стає більше, а вибір квартир – меншим.

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На півдні та сході України динаміка була зовсім іншою. Кількість оголошень про оренду зросла на 75% у Запорізькій області та на 73% у Сумській. В Одеській області пропозиція збільшилася на 10%.

У скільки обійдеться квартира в оренду

Разом зі зростанням попиту в більшості регіонів піднялися ціни. Найбільше за літо медіанна вартість оренди однокімнатних квартир зросла у Вінницькій та Харківській областях – на 23%.

На Вінниччині медіанна ціна піднялася з 13 тис. до 16 тис. грн, а на Харківщині – із 6500 до 7999 грн. У Черкаській області ціна зросла на 20% – до 12 тис. грн. На Буковині медіанна вартість збільшилася на 17% – до 15 591 грн.

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У Львівській області оренда подорожчала на 15% – із 19 521 до 22 375 грн. На Тернопільщині ціна зросла на 14% – до 15 тис. грн.

Серед названих західних областей найдорожчою залишається Закарпатська. У серпні медіанна вартість однокімнатної квартири там становила 24 568 грн проти 21 902 грн у травні.

Там, де пропозиція житла зростала, ціни, навпаки, знижувалися. У Запорізькій області медіанна оренда впала з 8 тис. до 7 тис. грн, а в Сумській – із 6500 до 6 тис. грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, майже 40% українців хоче змінити житло цієї зими. Серед потенційних напрямків для переїзду найбільше називали Івано-Франківську, Київську та Закарпатську області.