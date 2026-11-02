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На цій культурі мешканці сіл в Україні можуть заробити 20 тис. грн: що треба вирощувати і скільки платять

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
678
Ілюстрація - гарбузове насіння
Скільки платять українським фермерам за гарбузове насіння. Ілюстраційне зображення. Джерело: Magnific

Українські компанії готові платити фермерам гроші за продукцію, яка часто йде на корм худобі чи навіть викидається. Так, зокрема за кілограм гарбузового насіння їм готові платити по 55 гривеньтаким чином можна заробити з сезон близько 20 тис. грн.

Про це "Віснику Ч" повідомила жителька села Роздольне на Чернігівщині Любов Гончар. Цьогоріч вона та її чоловік висадили 25 "соток" гарбузів, хоча у 2026-му ціни на цю сировину дещо знизилися.

"Цьогоріч дешево приймають, по 55 гривень. Було по 70-80 гривень за кіло. А є такі, що по 50 дають. Приймати почали з 9 вересня", – каже Любов Гончар, зазначаючи, що вони здають продукцію заготівельникам з Ніжина.

За сезон на насінні вдається виторгувати близько 20 тисяч гривень. Проте за цим прибутком стоїть важка щоденна праця, адже гарбузи потрібно виорати, посадити, просапати та прибрати. Найкраще це зробити до настання морозів.

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Як заготовляють гарбузове насіння

У господарстві нічого не зникає даремно: м'якоть і залишки гарбузів ідуть на корм худобі та як природне добриво. А обробка насіння вимагає чіткої послідовності:

  • спочатку його треба вибрати;
  • потім насіння промивають, аби воно не злиплося в грудку;
  • далі йде сушіння – на сонці і на пічі;
  • висушене насіння збирають і здають заготівельникам, які, як правило, самі їздять по селах за певним графіком (1-3 рази на тиждень).

Таке насіння часто експортується – за кордоном його використовують для виготовлення ліків чи гарбузової олії.

Який гарбуз обрати і скільки висадити

Українці займаються гарбузом в різних масштабах. Наприклад, у сім’ї Гончарів з Ніжинщини старше покоління порається вручну та за допомогою кіньми, але молодше застосовує сучасну техніку.

"Два внуки гарбузами засіяли по два гектари. Обробляють трактором, молотять комбайном. Перемелює гарбуз, насіння летить у мішок. Його теж треба перемити. Син спеціально зробив сушарку для насіння", – каже Любов Гончар.

Щодо вибору сортів господиня не перебірлива, хоча для посадки залишає лише найкращий матеріал.

"Які попало садимо. Восени, коли вибираю, гарне, велике насіння відкладаю на посадку. Дріб’язок не беру. У нас кормові гарбузи. А бувають солодкі, для каші. Додають пшоно, масло. Смачно виходить. Моя мати зі свекрухою ставили в піч", – каже жінка.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні вперше з середини літа відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Виробники пов’язують це з погодними умовами та погіршенням якості овочів. Тим часом 30 жовтня кілограм цибулі в супермаркетах можна купити за 14,9–21,4 гривні.

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