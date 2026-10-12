На світ чекає масове скорочення робочих місць: кого накриє "ШІ-цунамі"

Технологія штучного інтелекту насувається на світовий ринок праці, як повільне цунамі. Першими під його удар потраплять молоді випускники, які тільки починають свій трудовий шлях і не мають достатньо досвіду, і тому можуть бути менш ефективними за алгоритми.

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Про це, як повідомляє CNBC, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Такі заяви свідчать про зміну фокусу світових економістів: від суперечок про загрози ШІ вони переходять до пошуку механізмів захисту ринку праці

"Люди, про яких варто хвилюватися насамперед – це молодь, яка тільки виходить на ринок праці. Зазвичай вони починають із рутинних, повторюваних завдань і поступово просуваються кар'єрними сходами. Але якщо ці позиції зникнуть, я не думаю, що хтось із молодих людей захоче бачити свою професійну перспективу в роботі бариста в кав'ярні", – зазначила Ґеорґієва під час панельної дискусії.

За оцінками МВФ, близько 40% робочих місць у світі зрештою можуть бути "модифіковані, понижені в статусі або взагалі ліквідовані" через ШІ. У розвинених економіках цей показник сягає 60%, тоді як у країнах із низьким рівнем доходів – 23%. Втім, бідніші країни не у кращому становищі: низький відсоток пояснюється лише тим, що "ШІ до них ще просто не дійшов".

Найпомітніше це скорочення вже відбувається у сфері технологій. Як зазначив співголова Ради з питань зайнятості Світового банку та президент Сингапуру Тарман Шанмугаратнам, у США "вперше за століття падає попит на фахівців із вищою освітою", а надбавка до зарплати за наявність диплома зменшується. Якщо не вжити заходів, ціле покоління випускників втратить понаднормові навички та "віру в майбутнє".

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За словами Шанмугаратнама, рішення, які уряди ухвалювали під час пандемії Covid-19 або глобальної фінансової кризи, "тепер слід розглядати не як тимчасове реагування на надзвичайну ситуацію, а як елемент базової структурної політики". Це передбачає щільну співпрацю з приватним сектором та стимулювання компаній наймати випускників, адже "попит на першу сходинку в кар'єрі – першу роботу після університету – стрімко падає".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, штучний інтелект у США вже створив близько 1 млн нових робочих місць. Зокрема різко зріс попит на інженерів ШІ, фахівців із даних, електриків, техніків та працівників для будівництва й обслуговування дата-центрів. Водночас із впровадженням ШІ пов’язують близько 200 тис. скорочень, насамперед серед працівників служб підтримки, секретарів та адміністративного персоналу.

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