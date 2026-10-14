На ринку праці України виник парадокс: кадрова криза поглиблюється, а людей звільняють

Український ринок праці опинився перед загрозою масштабного структурного зламу. Так, попри тривалу і гостру нестачу фахівців у ключових галузях, бізнес під тиском системних збитків від атак ворога змушений скорочувати персонал.

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Про це повідомляє "Мінфін". Аналітики попереджають, що ринок увійшов у фазу, коли робочі місця фізично "згоряють", а запас міцності підприємств вичерпується, що створює ризик масового зростання безробіття та зупинки динамічного зростання заробітних плат.

Чому компанії звільняють працівників

Головною причиною скорочень та згортання вакансій стали масовані ворожі удари по логістичних хабах, складах, торгових мережах та виробництвах. Лише за останні місяці бізнес зазнав колосальних втрат, що безпосередньо позначилося на штатному розкладі.

Ключові факти просідання ринку

Про оптимізацію персоналу заявили "Укрзалізниця", Fozzy (зокрема офісного та IT-сектору) та "Епіцентр" – скорочено близько 7 тисяч робочих місць.

Металургійний гігант "АрселорМіттал Кривий Ріг" повністю зупинили виробництво – робітників відправили у простій зі зменшенням виплат .

. У вересні на кадрових порталах було опубліковано на 15% менше вакансій , ніж торік (82,5 тис. проти 96,8 тис.). Зокрема у Києві та Чернігові роботи поменшало на 10-12% , у Кропивницькому – на 13%, у Вінниці та Одесі – на 7-8%.

, ніж торік (82,5 тис. проти 96,8 тис.). Зокрема , у Кропивницькому – на 13%, у Вінниці та Одесі – на 7-8%. Першими під скорочення потрапляють "білі комірці" (маркетологи, HR, PR, менеджери середньої ланки), а також працівники торгівлі та виробничих цехів.

"Зупиняють виробництво та відправляють працівників у простій металургійні підприємства. У вересні великих скорочень ще не було, але запас міцності у бізнесу не безмежний. Не виключено, що масові звільнення стартують уже найближчим часом", – застерігає радник Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко.

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Де дефіцит кадрів залишається критичним

Водночас у багатьох секторах економіки кадровий голод сягнув критичної позначки через мобілізаційні процеси, виїзд молоді за кордон та відмову шукачів працювати на "небезпечних" об'єктах або у східних регіонах.

Галузі з найгострішим дефіцитом

Виробництво та агросектор

На виробничих майданчиках бракує пекарів, водіїв, слюсарів, електромонтерів та керівників середньої ланки. За даними Всеукраїнської асоціації пекарів, підвищення окладів на 12% цьогоріч не допомогло закрити вакансії.

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Сільське господарство

У сезон польових робіт аграрії готові залучати будь-які кадри, включаючи студентів ПТУ, за якими утворюються черги.

Загалом, за даними Держслужби зайнятості, на 10 претендентів у середньому припадає 14 вакансій. Проте якщо в Києві це 17 вакансій на 10 осіб, то у Львівській та Київській областях – 2 вакансії (конкурс 5 осіб на місце), а на Донеччині кількість шукачів ушестеро перевищує кількість пропозицій.

"Із персоналом ситуація дуже складна, особливо у східних регіонах. Дефіцит спостерігається на всіх ланках виробництва – не вистачає пекарів, технічних працівників, водіїв, керівників середньої ланки та навіть директорів", – коментує віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

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На цьому тлі експерти резюмують, що навіть динамічне зростання заробітних плат, яке спостерігалося на початку року, вже у серпні почало пригальмовувати (-1,1% за місяць). А у разі тривалої зупинки великих промислових об'єктів та скорочень у ритейлі тенденція до зниження середнього доходу на ринку праці може посилитися вже у найближчі місяці.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Кабінет міністрів України готує зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Вони передбачають скорочення лімітів для оборонних та енергетичних підприємств зі 100% до 85%, для окремих комунальних підприємств – із 75% до 60%, а також зменшення бази розрахунку бронювань для решти критично важливих компаній.