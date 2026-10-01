На кордоні з Польщею утворилися великі черги: скільки доведеться чекати водіям та пасажирам

У соціальних мережах шириться інформація про понад 10-годинні черги на кордоні з Польщею, зокрема у "Краківці" та "Шегинях", однак ситуація суттєво відрізняється залежно від виду транспорту. Згідно з даними моніторингу, для автобусів найбільша черга була у "Краківці" – 42 автобуси та майже 32 години очікування, тоді як для легкових авто найскладніша ситуація у "Шегинях" – 90 машин і близько 6 годин очікування.

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OBOZ.UA проаналізував дані щодо завантаженості пунктів пропуску на кордоні України з Польщею. Цифри показують, що говорити про однакові багатогодинні черги на всіх переходах некоректно.

На одних пунктах пропуску проїзд займає десятки хвилин, тоді як на інших розрахунковий час очікування вимірюється годинами, а для автобусів у "Краківці" – навіть понад добою. При цьому ситуація динамічна. Кількість транспорту в черзі та орієнтовний час проходження кордону можуть змінюватися протягом кількох годин.

У соцмережах пишуть про понад 10 годин у чергах

У соціальних мережах 1 жовтня почали з'являтися повідомлення про серйозні затримки на українсько-польському кордоні. Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика". Користувачі повідомляють про довгі черги та багатогодинне очікування.

Окремо звертають увагу на автобуси, за словами очевидців, оформлення одного автобуса на деяких переходах може тривати близько години, через що черга просувається повільно. Однак актуальні показники демонструють важливий нюанс, що ситуація для автобусів і легкових автомобілів відрізняється, а найбільш завантаженими для цих категорій транспорту є різні пункти пропуску.

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У "Краківці" очікування може перевищувати добу

Найбільш складна ситуація серед проаналізованих даних спостерігається на пункті пропуску "Краківець – Корчова" для автобусів. Станом приблизно на 16:20 1 жовтня у черзі тут перебували 42 автобуси. Орієнтовний час очікування система оцінювала приблизно у 31 годину 45 хвилин.

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Тобто за поточного темпу проходження кордону пасажирам автобуса, який стає наприкінці такої черги, теоретично може знадобитися більше доби, перш ніж транспорт дістанеться оформлення. Водночас це саме розрахунковий показник на конкретний момент – фактичний час може змінюватися залежно від швидкості роботи пункту пропуску та того, як швидко скорочується або збільшується черга.

Причому показник був суттєво вищим за типовий для цього часу. За наявними даними, зазвичай о цій годині перед пунктом пропуску перебуває близько 26 автобусів, тоді як фактично їх було 42. Система також прогнозувала покращення ситуації протягом наступних годин, орієнтовно до 20:00 розрахункове очікування могло скоротитися приблизно до 6 годин 43 хвилин.

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Що з автобусами у "Шегинях"

Зовсім інша картина на той самий момент була на пункті пропуску "Шегині – Медика". Станом приблизно на 15:00 у черзі для автобусів система показувала 0 транспортних засобів, а орієнтовне очікування становило лише 15 хвилин.

Для порівняння, зазвичай у цей час у черзі тут фіксували близько чотирьох автобусів. Тобто на момент оновлення даних ситуація була навіть кращою за звичайну. Тому повідомлення про однаково критичні багатогодинні черги автобусів актуальними показниками не підтверджуються.

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На решті переходів ситуація з автобусами була помітно спокійнішою. На пунктах "Грушів – Будомєж", "Угринів – Долгобичув", "Шегині – Медика" та "Ягодин – Дорогуськ" у черзі на момент одного з оновлень автобусів узагалі не було, а орієнтовне очікування становило близько 15 хвилин.

На переходах "Рава-Руська – Гребенне", "Смільниця – Кросценко" та "Устилуг – Зосін" система показувала по одному автобусу. Орієнтовний час очікування на кожному з цих напрямків становив близько 95 хвилин. На "Нижанковичах – Мальховіце" також був один автобус, однак розрахунковий час проходження був більшим – близько 2 годин 15 хвилин.

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Для легкових авто найскладніше у "Шегинях"

Для водіїв легкових автомобілів ситуація виглядає інакше. Станом приблизно на 16:32 найбільшу чергу серед представлених переходів фіксували на пункті пропуску "Шегині – Медика". Там перебували 90 легкових автомобілів, а орієнтовний час очікування становив близько 6 годин 6 хвилин.

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Причому навантаження було значно вищим за звичайне для цього часу: система показувала типовий рівень близько 59 автомобілів. Водночас прогноз на найближчі години передбачав певне покращення. Близько 23:00 орієнтовний час очікування міг скоротитися приблизно до 3 годин 5 хвилин. Отже, саме "Шегині" на момент перевірки були одним із найпроблемніших напрямків для легкових автомобілів, хоча для автобусів там черги фактично не фіксувалося.

Цікава різниця спостерігається на "Краківці – Корчовій". Якщо для автобусів розрахунковий час очікування перевищував 31 годину, то для легкових автомобілів ситуація була значно кращою.

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Станом приблизно на 16:15 система показувала 30 легкових авто у черзі, а орієнтовне очікування становило близько 2 годин 15 хвилин.

Де легковим автомобілем можна було проїхати швидше

За даними станом на другу половину дня 1 жовтня, значно швидше ситуація виглядала на інших переходах. На "Угринів – Долгобичув" у черзі було близько 20 автомобілів, а орієнтовне очікування становило 33 хвилини. На "Рава-Руська – Гребенне" черги фактично не було, а система оцінювала проходження приблизно у 36 хвилин.

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На "Грушів – Будомєж" перебували близько 15 авто з орієнтовним очікуванням 75 хвилин. На "Устилуг – Зосін" було близько 40 машин, а розрахунковий час становив приблизно 2 години 55 хвилин. Ще довше доводилося чекати на "Смільниці – Кросценко" – близько 3 годин 15 хвилин, а на "Нижанковичах – Мальховіце" – приблизно 3 години 37 хвилин.

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Дані про фактичне навантаження на окремі автомобільні пункти пропуску також свідчать, що пропускна спроможність переходів суттєво відрізняється. Показники також не варто напряму переводити у гарантований час проходження кордону: швидкість оформлення та кількість транспорту змінюються протягом дня.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України з’явилась ідея, що через обстріли російськими загарбниками прикордонних пунктів пропуску перенести останні на іноземну територію. Відомство вже навіть веде переговори з кількома державами про таку можливість.

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