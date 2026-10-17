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На кордоні з Польщею – кілометрові черги: митне оформлення займає до 40 годин

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
КПП «Шегині – Медика»
КПП «Шегині – Медика». Джерело: ДПСУ

Чергові російські атаки по території України призвели до значного сповільнення руху на пункті пропуску на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Через безпекові загрози та повітряні тривоги оформлення транспорту тимчасово призупиняють, що спричиняє утворення кілометрових черг. А очікувати митне оформлення доводиться до 40 годин.   

За словами речника Палати податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся, найскладніша ситуація спостерігається на ключових пунктах пропуску. Про це йдеться в повідомленні Рolskie Radio.

"У Дорогуську на митне оформлення доводиться чекати близько 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосіні – орієнтовно 8 годин", – повідомив Міхал Дерусь.

Він підкреслив, що затримки безпосередньо пов'язані з російськими ударами по об'єктах інфраструктури України. Через регулярні сигнали повітряної тривоги оформлення вантажних перевезень, а також приватного транспорту й автобусів змушені тимчасово призупиняти.

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За даними митно-податкової служби Польщі:

  • У Гребенному на в'їзд та виїзд очікують близько 880 вантажівок.
  • У Зосіні в черзі перебувають близько 250 вантажних автомобілів.

Попри складні умови та вимушені перерви, робота на кордоні триває. Протягом минулої доби співробітники митної та податкової служб на прикордонних переходах Люблінщини оформили та пропустили понад 3000 вантажівок і більше ніж 3700 легкових автомобілів.

Раніше стало відомо, що Польща евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські удари по українській території поблизу прикордоння. Йдеться про пункти в Зосині та Дорогуську, які не працювали близько пів години, після чого рух там відновили.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже попереджав, що "очікуються серйозні події". Він закликав поляків "ментально готуватися" до "випадкових" ударів Росії по країнах НАТО.

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