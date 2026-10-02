На "20-річних" українців масово реєстрували десятки фірм, після чого переписували їх на узбеків: усі подробиці

Одразу троє молодих українців у віці від 18 до 21 року виявились фіктивними власниками десятків компаній. Всі фірми мали схожі види діяльності, приблизно однаковий статутний капітал, проводили імпорт на сотні мільйонів гривень, а згодом змінювали назви та власників. При цьому частину компаній після цього переписували на громадян Узбекистану. За даними ж розслідувачів, ця мережа компаній може мати ознаки схеми, пов’язаної з "Блек Аудитом" – мережею компаній, які надають послуги конвертцентру та допомагають переміщати кошти в інші країни.

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Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори зазначають:

Загальний заявлений обсяг імпорту лише за частиною таких компаній перевищує 1 млрд грн.

Фірми декларували гуртову торгівлю, мали невеликий штат, статутний капітал переважно на рівні 200 тис. грн.

Також компані здійснювали значні імпортні операції, а потім переходили до інших власників.

"Усі фірми мають примітивні односторінкові сайти з прихованими через приватність доменними даними, де повністю відсутні каталоги, перелік товарів, ціни, контактні номери та інформація про постачальників... Цей масив фірм може бути пов'язаний із масштабною схемою виведення грошей за кордон через "Блек Аудит", до ймовірного організаційного ядра якого ЗМІ відносять колишніх податківців та митників Василя Сандула і Євгена Кулібабу", – зазначають автори матеріалу.

Зокрема, підкреслюється, одна з таких компаниій – "Хвиляопт під виглядом звичайних побутових товарів – на кшталтд, парових очищувачів – намагалися ввезти до України брендовий одяг та дорогі навушники. Загальна ж вартість такого товару перевищувала сотні мільйонів гривень.

Кого "ділки" використали для реалізації можливої схеми

Загалом же, зазначається, фігуранти використали для "провертання" схеми трьох молодих чоловіків, на яких у 2024 році й "оформили кілька десятків компаній". Ними стали:

Ілля Гриценко – 18 років, 10 компаній.

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"Компанії займалися оптовою торгівлею, мали невеликий штат... та проводили імпортні операції. Ця схема схожа на те, як працює "Блек Аудит". Ба більше, деякі компанії, які оформили на хлопців, також фігурували у заявах до правоохоронців про діяльність "Блек Аудиту", – йдеться в матеріалі.

При цьому підкреслюється: за даними системи YouControl, сукупний обсяг заявленого імпорту за цими компаніями вимірюється більш ніж мільярдом гривень. Однак на сайтах цих фірм немає:

каталогів;

конкретних товарів;

цін;

фотографій продукції;

інформації про постачальників;

подекуди – навіть робочого номеру телефону.

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Втім, акцентується, наразі компаній, які б "висіли" на 18-річному Гриценкові, вже немає. Адже "їх переписали на інших людей".

"Серед нових власників – громадянин Узбекистану Усаров Мухаммаджон Егамберді Огли, на якого, за даними відкритих реєстрів, оформлено понад 40 компаній. Цей сценарій повторюється і в іншій групі підприємств", – констатують аналітики.

Юрій Ярош – 21 рік, 16 компаній.

Тут історія, зазначається, така ж, як і з компаніями Гриценка. Так: фірми нібито займались гуртовою торгівлею, мали невеликий штат, статутний капітал частини компаній оцінювавсь у приблизно у 200 тис. грн, а потім змінили назви та власників.

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"Частину компаній згодом переписали на громадянина Узбекистану Турсунходжієва Абдурауфхона Боходірхон огли. За даними з реєстрів, на нього оформлено понад 70 компаній", – йдеться в матеріалі.

Дмитро Гнатюк – 20 років, близько 10 компаній.

У 2024-му на нього оформили близько десятка компаній. Самі фірми створювали протягом кількох місяців, декларували оптову торгівлю, проводили значні імпортні операції. А потім вони переходили до інших власників.

Єдина мережа, яка штампує фірми?

Разом з тим, зазначають автори матеріалу, стверджувати, що кожна з цих компаній є частиною "Блек Аудиту", не можна. Однак їхня кількість і схожий "життєвий цикл", визнається, викликають питання.

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"На митниці оформлюють одне, а всередині раптом опиняються брендовий одяг чи дорогих AirPods. Коли таке трапляється з однією фірмою – це дивно. Але коли це ціла система, нею мають зайнятися правоохоронці", – йдеться в розслідуванні.

Що відомо про схему "Блек Аудиту"

Раніше ж в Україні розкрили діяльність нової неформальної структури – тіньового офісу "Блек Аудит", який спеціалізується на податковій мінімізації, "обналичуванні" та виведенні капіталу за кордон. За даними розслідувачів, ймовірно, ключовим елементом схеми став комерційний банк "Український капітал". Зокрема, зазначалось:

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Банк "Український капітал" отримав санкції на 42,5 млн грн за недотримання вимог із запобігання відмиванню коштів – сума, яка майже вдвічі перевищує річний прибуток установи (23 млн грн). Частина штрафу (2 млн грн) стосується ігнорування перевірки документів під час валютних операцій.

за недотримання вимог із запобігання відмиванню коштів – сума, яка майже вдвічі перевищує річний прибуток установи (23 млн грн). Частина штрафу (2 млн грн) стосується ігнорування перевірки документів під час валютних операцій. Через підставні компанії здійснювалося переведення коштів за кордон начебто за контракти на закупівлю одягу, текстилю, будматеріалів чи запчастин.

переведення коштів за кордон начебто за контракти на закупівлю одягу, текстилю, будматеріалів чи запчастин. Фірми, задіяні у схемах (зокрема колишні "Радугатойс" / "Планета Речей" / "Кінгстаропт" та "Тріокомпані" / "Мегапобут"), створили примітивні сайти-пустушки. Реєстрація цих ресурсів відбулася одночасно (22 жовтня 2025 року), на них відсутні ціни, контакти чи реальні каталоги товарів, а в якості адрес вказані кабінети масової реєстрації в офісних центрах.

створили примітивні сайти-пустушки. Реєстрація цих ресурсів відбулася одночасно (22 жовтня 2025 року), на них відсутні ціни, контакти чи реальні каталоги товарів, а в якості адрес вказані кабінети масової реєстрації в офісних центрах. Компанії оформлювалися на номінальних власників. Серед них – молоді українці, на яких зареєстровано десятки підприємств, а також іноземці, на яких записано близько 70 юридичних осіб в Україні.

Серед них – молоді українці, на яких зареєстровано десятки підприємств, а також іноземці, на яких записано близько 70 юридичних осіб в Україні. ЗМІ пов'язують появу "Блек Аудиту" з колишніми працівниками податкової та митниці Василем Сандулом та Євгеном Кулібабою. Банк "Український капітал" контролюється родиною Сергія Бєлашова (депутата Полтавської облради від ВО "Батьківщина") та інвесторами.

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