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"Ми дійсно спостерігаємо скорочення на ринку праці": хто ризикує втратити роботу в Україні

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
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Ілюстрація - заміна шин на СТО
Яку роботу пропонують українцям. Джерело: Freepik

В Україні на фоні масштабних атак РФ на бізнес, знищення складських приміщень та цілих підприємств, спостерігається скорочення на ринку праці. Частина фахівців втратила свою роботу, однак вакансії на ринку праці для них є, тож довго без робочого місця вони не залишаться.

"Скорочення торкнулися як рядових працівників, так і офісних спеціалістів. Зокрема, через руйнування виробництв, складських приміщень та інших потужностей компанії були змушені прощатися з частиною співробітників. Серед них – фахівці з підбору персоналу, управління брендом роботодавця, маркетингу та інших офісних напрямів, які забезпечували роботу постраждалих підприємств", – розповідає OBOZ.UA Марина Маковій, директорка з розвитку GRC.UA.

Експертка зазначає, що важче знайти працівників, які працюватимуть безпосередньо на місці (офлайн). "Ми дійсно спостерігаємо скорочення на ринку праці. Водночас ситуація відрізняється залежно від категорії вакансій. Найбільший попит наразі мають віддалені вакансії та позиції з можливістю бронювання", – пояснює Маковій.

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Водночас бізнес-спільнота активно долучилася до підтримки таких працівників. Компанії рекомендують одне одному спеціалістів, пропонують кандидатів іншим роботодавцям і самі звертаються до підприємств, які зазнали втрат, щоб знайти роботу для їхніх співробітників. Така взаємодопомога спостерігається, зокрема, у сферах рекрутингу та управління брендом роботодавця.

"На ринку є достатньо вакансій, а фахівці, які втратили роботу, часто мають високу кваліфікацію та значний досвід роботи в компаніях. Раніше такі спеціалісти могли бути недоступними для інших роботодавців, тому зараз на них є попит. Очікуємо, що багато з них зможуть працевлаштуватися досить швидко. За нашими спостереженнями, цей процес уже відбувається", – пояснила представниця GRC.UA.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні – чи не наймасштабніша з 2022-го бюджетна криза. Прем'єр Сергій Корецький заявив про призупинення усіх капітальних видатків, а також анонсував скорочення чиновників. Поки що йдеться про частину заступників міністрів та голів органів влади. Ідея скорочувати видатки на зарплати в державному секторі – не нова.

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