Мобільний оператор запустив спецтариф для українців старшого віку та з інвалідністю: яка ціна і умови

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевше"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відеоІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуЕкстрені відключення світла почалися в Києві та 4 областях: всі графіки на 6 листопада"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Мобільний оператор запустив спецтариф для українців старшого віку та з інвалідністю: яка ціна і умови

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
972
Ілюстрація - пара похилого віку
Vodafone запустив новий тариф для українців старшого віку. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash

Мобільний оператор "Київстар" запровадив новий контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із фіксованою абонплатою 370 гривень на місяць. Його можуть підключити українці від 55 років, зокрема пенсіонери (залежно від стажу, пенсійний вік в Україні починається з 60 років), та особи з інвалідністю. 

Як повідомили на сайті компанії, новий тариф діє з 4 листопада і вже доступний для підключення. Він об'єднує основні послуги оператора – мобільний зв'язок, домашній Інтернет і телебачення.

Для кого доступна послуга

Тариф можуть підключити чинні або нові абоненти "Київстар" – як контрактні абонентами, так і абонентами передплати. При цьому важливо відповідати одній з вимог:

  • вік – від 55 років;
  • наявність інвалідності I-III групи.

Перейти на цей тариф можна у найближчому магазині "Київстар".

Які послуги включає тариф

  • Безлім дзвінки в мережі "Київстар".
  • 300 хв на інші мобільні, міські номери України та за кордон.
  • 20 ГБ інтернету (12 ГБ з них доступні для використання за кордоном в межах "Роумінгу як вдома").
  • 300 SMS в Україні.
  • Послуга "Відстрочка платежу".

Крім того, абоненти зможуть обрати одну із "Суперсил", що доповнить основний пакет послуг:

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
2,5 т.
Архітектор аптечного досвіду: як Ганна Харитонова навчила галузь дивитися крізь призму клієнта
2,5 т.
Архітектор аптечного досвіду: як Ганна Харитонова навчила галузь дивитися крізь призму клієнта
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
10,9 т.
Для клієнтів Приват24 додали нову важливу функцію: хто може скористатись
10,9 т.
Для клієнтів Приват24 додали нову важливу функцію: хто може скористатись
Роман КостюченкоРоман Костюченко
8,7 т.
Українські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
8,7 т.
Українські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр
  • 300 хвилин на інші мережі та за кордон;
  • 5 ГБ у роумінгу;
  • "Київстар ТБ";
  • WOG;
  • HELSI"
  • Uklon;
  • "Є зв'язок".

При цьому з абонентів не списуються тарифні мегабайти за спілкування в Instagram, Telegram, Viber та інших соцмережах та месенджерах. Так само, інтернет не витрачається під час перегляду відео на платформах YouTube, YouTube Kids, "Київстар ТБ", Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, 1+1 video.

Що пропонують інші мобільні оператори

lifecell. Тариф "Турбота".

  • Вартість: 190 грн/міс (ціна зафіксована до кінця 2027 року).
  • Для кого: абоненти віком від 55 років.
  • Наповнення: 20 ГБ інтернету, безліміт у мережі оператора, 1000 хвилин по Україні та безлімітний трафік на найпопулярніші сервіси й соцмережі (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).

Vodafone. Акційний тариф POVAGA (підключитися можна до 30 листопада)

  • Вартість: 200 грн/міс (ціну можна зафіксувати на цілий рік).
  • Для кого: абоненти віком від 55 років.
  • Наповнення: 25 ГБ інтернету, 500 хвилин по Україні, 50 SMS в Україні та ЄС, безліміт у мережі оператора і трафік на найпопулярні месенджери та соцмережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Vodafone радять не вважати високою вартість мобільного тарифу у 400 грн, адже українці можуть витрачати більше грошей, наприклад, на каву. Водночас там визнають: тарифи приносять компанії реальний прибуток, однак без цього, стверджують, оператор не зміг би забезпечувати зв’язок під час блекаутів.

Схожі теми
мобільний операторКиївстартарифи
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!