В Україні lifecell із 30 вересня підвищує вартість "МелоРінгу". Відтепер 7 днів користування коштуватимуть 25 грн замість 15 грн, а 28 днів – 60 грн замість 45 грн. Зміна стосується саме додаткової послуги з мелодією замість гудків і не означає підвищення вартості основних тарифів оператора.

Відео дня

Про це йдеться в офіційному повідомленні мобільного оператора. Нові умови почнуть діяти з 00:00 30 вересня. Абонентам, які користуються "МелоРінгом", варто враховувати це під час наступного продовження послуги.

Скільки коштуватиме "МелоРінг" із 30 вересня

Нова тарифікація почне діяти у ніч на середу, 30 вересня. Від цієї дати вартість становитиме:

25 грн за 7 днів користування;

60 грн за 28 днів користування.

Зазначені суми вже включають усі податки та збори. Для порівняння, до зміни умов за 7 днів потрібно заплатити 15 грн, а за 28 днів – 45 грн.

Таким чином, короткий пакет дорожчає одразу на 10 грн, або приблизно на 67%. Вартість 28-денного періоду збільшиться на 15 грн, або приблизно на 33%. При цьому оператор не повідомляє про зміну самого принципу роботи сервісу – оновлюється саме його вартість.

Що таке "МелоРінг"

"МелоРінг" – додаткова контент-послуга для абонентів lifecell, за допомогою якої звичайні гудки очікування під час вхідного дзвінка можна замінити музикою. Тобто мелодію чує не власник номера, а людина, яка йому телефонує та очікує на з'єднання.

РЕКЛАМА

Абонент може обрати композицію з доступного каталогу. На офіційному ресурсі сервісу представлені українські та іноземні виконавці, а сама послуга надається ТОВ "Юселл".

Lifecell також періодично використовує "МелоРінг" у власних промоакціях. Наприклад, у 2026 році оператор пропонував абонентам встановлювати певні композиції та брати участь у розіграшах квитків на концерти.

Як встановити мелодію замість гудків

Один зі способів керування сервісом – короткий номер 5050. Зокрема, lifecell у своїх офіційних повідомленнях пропонував абонентам телефонувати на 5050 та обирати необхідну композицію у відповідному розділі. Також для замовлення окремих мелодій використовуються їхні спеціальні коди та USSD-меню *150#.

Головні історії дня

Сам каталог доступних композицій можна переглянути на окремому сайті "МелоРінгу". Там представлені треки, які абоненти можуть встановити замість стандартного сигналу очікування.

Важливо враховувати, що йдеться про додаткову контент-послугу, а не про обов'язкову складову мобільного тарифу. Тому абоненти, які не користуються "МелоРінгом", через це конкретне подорожчання додаткових витрат не матимуть.

Основні тарифи через "МелоРінг" не дорожчають

Окремо варто розрізняти зміну ціни додаткової послуги та перегляд основного тарифного плану. Оголошене на 30 вересня подорожчання стосується саме "МелоРінгу". Воно саме по собі не означає автоматичного підвищення абонплати за основний пакет мобільного зв'язку.

РЕКЛАМА

Lifecell продовжує пропонувати абонентам різні тарифні плани, а кінцева вартість деяких із них може залежати, зокрема, від способу підключення та перенесення номера від іншого оператора. Наприклад, в офіційному інтернет-магазині lifecell тариф "Максі" наразі представлений зі стандартною вартістю 400 грн за пакет послуг на чотири тижні та окремою нижчою ціною за спеціальних умов.

На офіційному платіжному сервісі оператора серед рекомендованих сум поповнення також відображаються 350, 400 та 550 грн. Тому абонентам варто окремо перевіряти умови саме свого тарифного плану в My lifecell.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.

РЕКЛАМА