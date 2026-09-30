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Міністерство спорту після заяви прем'єра про тотальну економію замовило "айпади" по тисячі доларів за штуку

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
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Ілюстрація: люди підписують документи
Тендер не проводили
Джерело: Freepik

Міністерство молоді та спорту України за спеціальною процедурою без електронних торгів замовило iPad Air M4 11'' Wi-Fi 128GB. Кожен планшет коштує 48,8 тис. грн (з ПДВ). Це втричі дорожче, ніж планшети з подібними характеристиками від більш бюджетних виробників.

Як йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro, на чотири планшети витратили майже 200 тис. грн (195,2 тис. грн). Такі видатки відбулися вже після заяв прем'єр-міністра Сергія Корецького про запровадження тотальної економії державного бюджету.

Варто зазначити, що видатки передбачено грантовою угодою DP5YOU (платформа з підготовки молодіжних працівників, які працюватимуть з дітьми-мігрантами та біженцями). Проєкт фінансує ЄС.Договір підписали з ТОВ "Системні рішення плюс". Компанія належить киянам Олегу Гончаруку та Ярославу Стаєцькому. Кожен планшет коштуватиме 48,8 тис. грн. Цікаво, що в онлайн-магазинах така ж модель планшета (iPad Air M4 11'' Wi-Fi 128GB) коштує приблизно на 3 тис. грн дешевше.

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Міністерство обрало чи не найдорожчі планшети 

Планшети для базових завдань (перегляд документів, відео, навчання) із діагоналлю 11" та пам’яттю 128 ГБ коштують від 7 000 грн до 13 000 грн (наприклад, Xiaomi Redmi Pad, Lenovo Xiaoxin Pad, Samsung Galaxy Tab A9+ / A11+).Це приблизно в 3,5–4 рази дешевше за закуплену модель (48,8 тис. грн).

Пристрої з потужнішими процесорами, кращими екранами та підтримкою стилуса (наприклад, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab P11 Pro чи Samsung Galaxy Tab S9 FE) коштують у межах 14 000 – 20 000 грн. Це приблизно в 2,5–3 рази дешевше.

Корецький уже заявляв, що дефіцит оборонного бюджету становить $27 млрд, а близько $7 млрд уряд планує забезпечити завдяки жорсткішому режиму економії державних фінансів. Міністерство фінансів також зазначало, що через неритмічність зовнішнього фінансування частину капітальних видатків перенесли на кінець року. Станом на вересень ішлося приблизно про 39 млрд грн таких видатків. Водночас Мінфін окремо наголошував, що пріоритетом залишаються оборона, зарплати бюджетників, пенсії та соціальні виплати.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки зарплат і соцвиплат. За його словами, подальша ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок.

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