Мільйони гривень, незадекларована нерухомість та приховані кредити: НАЗК виявило порушення в деклараціях двох голів громад на Одещині

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий, важливий збір коштів на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівВолодимир ЗеленськийЗеленський розповів, коли може відбутися випробування європейської системи протибалістичного захистуШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від автоВідома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. ВідеоДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноДо кінця 2026 року життя чотирьох знаків зодіаку стане набагато кращим: справи підуть легко й успішноЗамість магазинної ковбаси: як приготувати ніжну шинку з курячого філеЗамість магазинної ковбаси: як приготувати ніжну шинку з курячого філе"Памʼятаю маленьку білу труну і як плакав": чоловік Ірини Федишин показав фото з похорону дочки та оприлюднив обіцяне "викриття""Памʼятаю маленьку білу труну і як плакав": чоловік Ірини Федишин показав фото з похорону дочки та оприлюднив обіцяне "викриття"Лотерея Cash 5. ІлюстраціяВиграв $1 млн у лотерею та вирішив здійснити мрію дочок: як чоловік витратить частину статку"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Мільйони гривень, незадекларована нерухомість та приховані кредити: НАЗК виявило порушення в деклараціях двох голів громад на Одещині

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read5 хв
762
Голови двох громад на Одещині. Серебрія (праворуч) та Хасаєв (ліворуч)
Голови двох громад на Одещині. Серебрія (праворуч) та Хасаєв (ліворуч)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірки декларацій за 2025 рік двох голів громад Одеської області – Андрія Серебрія, який очолює Фонтанську громаду, та Тимура Хасаєва, керівника Таїрівської громади. В обох випадках антикорупційне агентство встановило недостовірні відомості на мільйони гривень та виявило ознаки кримінальних правопорушень.

Про це йдеться в офіційних довідках НАЗК №738/26 від 16 жовтня та №777/26 від 30 жовтня 2026 року, які проаналізував OBOZ.UA. Загалом у деклараціях двох посадовців виявлено недостовірні відомості на понад 12,6 млн грн.

Голова Фонтанської громади не задекларував кредит на 2,8 млн грн

НАЗК проводило перевірку декларації Андрія Серебрія з 27 квітня до 16 жовтня 2026 року. За її результатами агентство встановило недостовірні відомості на загальну суму 4 126 239,45 грн.

Зокрема, посадовець не зазначив у декларації квартиру у Фонтанці, якою мав право користуватися. Йдеться про житло площею 38,3 кв. м, право власності на яке належить іншій особі. Вартість квартири становить 1 293 730,71 грн.

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
4,4 т.
Подорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
4,4 т.
Подорожчало майже все: в Україні зафіксували нову хвилю зростання цін
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,9 т.
Всі магазини "АТБ" хотіли продати іноземцям: медіа дізналися про велику угоду
3,9 т.
Всі магазини "АТБ" хотіли продати іноземцям: медіа дізналися про велику угоду
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
3,3 т.
Провал скандальної дизельної угоди Трампа з Путіним: чому жоден танкер з пальним не дійшов з РФ до США
3,3 т.
Провал скандальної дизельної угоди Трампа з Путіним: чому жоден танкер з пальним не дійшов з РФ до США

У поясненнях Серебрій стверджував, що квартира належить його знайомому, а право користування було отримано за договором найму. Однак перевірка встановила, що відомості про це житло підлягали декларуванню.

Ще одне порушення стосується будинку площею 287,2 кв. м у селі Усатове Одеської області. За даними НАЗК, ця нерухомість належить іншій особі, проте нею користуються дружина та син посадовця. Сам Серебрій пояснював, що не зазначив нерухомість, оскільки не проживає там особисто. Проте НАЗК наголосило: декларуванню підлягають і об'єкти, якими користуються члени сім'ї посадовця.

Антикорупційне агентство також встановило неточності в інформації про квартиру вартістю 6 388 100 грн. Посадовець зазначив її як спільну сумісну власність із дружиною, хоча, за даними реєстру, власником є він сам.

Виявили розбіжності й щодо автомобілів Porsche Macan 2017 року випуску та Tesla Model Y 2022 року. У декларації Серебрій зазначив їх як спільну сумісну власність подружжя, хоча реєстраційні дані свідчать про одноосібну власність.

Окрему увагу НАЗК приділило фінансовим операціям посадовця. Зокрема, він не відобразив кредитне зобов'язання перед "Кредобанком" на 2 784 699,23 грн.

Ідеться про кредит, отриманий у травні 2021 року для придбання нерухомості. При цьому перевірка підтвердила, що станом на кінець 2025 року відповідне зобов'язання залишалося непогашеним.

Крім того, Серебрій не зазначив майже 46,8 тис. грн залишків на банківських рахунках дружини та доходи, отримані членами сім'ї. Серед невідображених надходжень НАЗК виявило навіть 1000 грн державної допомоги за програмою "Зимова підтримка". Також у декларації не були належним чином відображені окремі виплати дружини та дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 600 тис. грн.

Ще один епізод стосується корпоративних прав. У декларації посадовець зазначив заборгованість за договорами продажу часток у кількох компаніях на загальну суму понад 1,5 млн грн. Перевірка виявила розбіжності в обліку цих зобов'язань.

За підсумками перевірки НАЗК встановило в діях Серебрія ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

Голова Таїрівської громади не задекларував будинок на 304 квадратні метри

Ще більшу суму недостовірних відомостей НАЗК встановило в декларації голови Таїрівської громади Тимура Хасаєва – 8 529 199 грн. Найсуттєвіше порушення стосується будинку площею 304,07 кв. м із гаражем та земельної ділянки площею 882 кв. м.

За даними НАЗК, посадовець не зазначив будинок у декларації, хоча тривалий час фактично проживав там із дружиною та п'ятьма дітьми. Перевірка встановила, що відповідна нерухомість використовувалася родиною Хасаєва на праві користування. При цьому відомості про будинок у декларації були відсутні.

Для встановлення фактичного місця проживання родини антикорупційне агентство використовувало, зокрема, інформацію операторів мобільного зв'язку, документи щодо оплати комунальних послуг і матеріали кримінального провадження.

З'ясувалося, що оплату комунальних послуг за будинок упродовж тривалого періоду здійснювала дружина посадовця. Сам Хасаєв пояснював, що після початку повномасштабного вторгнення сім'я була змушена змінювати місце проживання, а відповідна нерухомість використовувалася тимчасово.

Однак у НАЗК дійшли висновку, що тривалість та обставини користування будинком вимагали його обов'язкового відображення у декларації.

Для встановлення вартості нерухомості агентство звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. За висновком експертів, станом на 1 січня 2025 року будинок міг коштувати 8,5 млн грн.

Саме ця нерухомість становить основну частину встановленої суми недостовірних відомостей у декларації Хасаєва.

Крім того, НАЗК виявило порушення щодо транспортних засобів. Зокрема, посадовець не задекларував мотоцикл VIPER V250R-1 2014 року випуску, який придбав за 3420 грн. Хасаєв пояснив, що транспортний засіб перебував у пошкодженому стані та фактично не використовувався. Проте НАЗК зазначило, що обов'язок декларування не залежить від технічного стану майна.

Також виявлено невідповідності у відомостях про інші транспортні засоби, зокрема мотоцикл KOVI 250-ST та автомобіль Ford Focus.

Окремо агентство встановило, що посадовець не відобразив частину доходів членів сім'ї. Зокрема, йдеться про соціальні виплати на суму 21 тис. грн та інші незначні надходження.

За результатами перевірки НАЗК встановило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Що загрожує посадовцям

В обох випадках Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку про наявність ознак декларування недостовірної інформації.

Згідно з Кримінальним кодексом України, за такі порушення передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, санкції відповідних частин статті 366-2 передбачають штрафи, громадські роботи або обмеження волі, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади.

Водночас висновки НАЗК самі по собі не означають доведення вини посадовців. Остаточну правову оцінку їхнім діям можуть надати правоохоронні органи та суд.

Однак обидві історії демонструють, що навіть за наявності електронних декларацій, державних реєстрів та автоматизованих перевірок посадовці можуть не відображати інформацію про майно, кредити й доходи на мільйони гривень. І лише повна перевірка декларацій дозволяє виявити такі розбіжності.

Як раніше писав OBOZ.UA, Юрію Болоховцю напередодні звільнення з посади генерального директора ДП "Ліси України" нарахували разову премію в 7,6 млн грн. А новий керівник Ігор Зубович, якого призначили в липні 2026-го, станом на вересень вже встиг отримати від ДП 3,6 млн грн. Це вдвічі більше, ніж зарплата керівника ДП минулого року.

Схожі теми
Корупція в УкраїніНаціональне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)схема обманукорупціяВищий антикорупційний суд (ВАКС)Україна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!