Державне підприємство "Ліси України", яке за останні роки неодноразово опинялося в центрі корупційних скандалів, продовжує витрачати мільйони гривень на оплату праці свого керівництва. Колишній гендиректор Юрій Болоховець, якому раніше оголосили підозру в незаконному збагаченні, перед звільненням отримав премію в 7,68 млн грн. Його наступнику Ігорю Зубовичу вже встигли нарахувати понад 3,6 млн грн зарплати. Водночас навколо підприємства розгорівся новий конфлікт – цього разу через майбутній аудит та можливий вплив на кадрові рішення.

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Медіа вже повідомляють про спроби нібито протидіяти незалежній перевірці підприємства. Серед учасників такої боротьби називали колишнього гендиректора Юрія Болоховця, голову Держлісагентства Віктора Смаля та інших впливових представників лісової галузі. При цьому відомості щодо запланованого незалежного аудиту фінансової звітності за 2026 рік наразі не оприлюднені.

OBOZ.UA направив запит із проханням підтвердити або спростувати інформацію щодо можливого перешкоджання аудиту та кадрового конфлікту. На момент підготовки матеріалу відповідь на цей запит редакція ще не отримала. Про те, що відомо про ситуацію в компанії і чому необхідно провести ретельний аудит, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Хто може бути зацікавлений у впливі на аудит

У травні 2026 року Міністерство економіки повідомило, що наглядова рада ДП "Ліси України" зобов'язала підприємство провести незалежний аудит фінансової звітності за 2026 рік та затвердила порядок відбору аудиторів. "Наглядова рада зобов’язала підприємство провести незалежний аудит фінансової звітності за 2026 рік та затвердила Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності. Наглядова рада визнала необхідним впровадження на підприємстві єдиної ERP-системи (Enterprise Resource Planning) – програмного забезпечення для комплексної автоматизації та управління всіма ресурсами компанії", – йдеться в повідомленні.

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Утім, саме навколо аудиту, за інформацією порталу "Антикор", могла розгорнутися боротьба за вплив на підприємство. Видання стверджує, що частина впливових представників галузі може бути не зацікавлена в незалежній перевірці діяльності підприємства.

Серед осіб, які, за версією "Антикора", могли об'єднати зусилля, називають колишнього гендиректора Юрія Болоховця та голову Державного агентства лісових ресурсів Віктора Смаля. Автори матеріалу припускають, що до протистояння також долучився впливовий представник лісової галузі Львівщини Анатолій Дайнека.

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Зокрема, "Антикор" стверджує, що Дайнека нібито проводив переговори з депутатами Львівської обласної ради, намагаючись домогтися ухвалення звернення проти допуску радника нового керівника "Лісів України" до роботи на підприємстві. Окремо видання висловлює версію, що група осіб, зацікавлених у кадрових змінах, може підтримувати призначення Віктора Смаля постійним генеральним директором підприємства.

OBOZ.UA звернувся з запитами до "Лісів України" та Віктора Смаля, однак на момент публікації відповідь ми не отримали.

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В своїй публікації розслідувачі "Антикору" згадали ГО "Стоп корупції", яку пов'язує з Романом Бочкалою та Богданом Хмельницьким. Автори стверджують, що організація могла бути залучена до інформаційної кампанії навколо державного підприємства.

Що відомо про аудит та хто очолить підприємство

У червні 2026 року ДП "Ліси України" повідомило, що незалежні аудити фінансової звітності за 2022–2025 роки підтвердили достовірність основних фінансових показників підприємства.

Отже, стверджувати, що підприємство взагалі не проходило незалежних перевірок, було б неправильно.

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Проте щодо нового аудиту за 2026 рік залишаються питання. Зокрема, чи завершили процедуру відбору аудитора, чи укладено відповідний договір, коли саме проводитимуть перевірку та чи передбачатиме вона аналіз конкретних ризикових операцій.

Станом на 13 листопада публічних результатів цього аудиту редакція не виявила. Водночас 2026 фінансовий рік ще не завершився, тому відсутність остаточного аудиторського висновку сама по собі не може свідчити про саботаж.

Паралельно підприємство проводить конкурс на посаду постійного генерального директора. За офіційною інформацією, 6 листопада 2026 року наглядова рада затвердила короткий список кандидатів після попереднього відбору за участю незалежного консультанта Odgers.

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Таким чином, найближчим часом підприємство має отримати постійного керівника. А від того, наскільки прозоро відбуватимуться кадрові рішення та незалежна перевірка, залежатиме й довіра до реформи державного лісового господарства.

Мільйони керівництву на тлі корупційних скандалів

ДП "Ліси України" створили в межах масштабної реформи лісової галузі, яка передбачала об'єднання державних лісогосподарських підприємств. Однак із моменту створення нового державного гіганта його діяльність неодноразово ставала предметом журналістських розслідувань та перевірок правоохоронців.

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Зокрема, у липні 2025 року Державне бюро розслідувань затримало тодішнього генерального директора Юрія Болоховця. Йому повідомили про підозру в незаконному збагаченні за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ще під час роботи на посаді голови Держлісагентства Болоховець набув активів на понад 10,4 млн грн. При цьому різницю між вартістю активів та законними доходами правоохоронці оцінили приблизно у 7,9 млн грн.

Згодом справу передали за підслідністю до НАБУ та САП. Сам Болоховець звинувачення відкидав. Згодом підозру скасували.

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Не менш серйозні питання виникали й щодо діяльності самого державного підприємства. У вересні 2026 року OBOZ.UA повідомляв про результати перевірок Державної аудиторської служби. Аудитори виявили системні порушення та проблеми з контролем за підрядниками.

Зокрема, лише у 2025 році "Ліси України" уклали договорів на лісогосподарські роботи приблизно на 10 млрд грн. При цьому частину підрядників аудитори не змогли знайти за адресами реєстрації. Окремі підприємства, не маючи достатньої кількості офіційних працівників, звітували про масштабні роботи із заготівлі деревини та висаджування мільйонів дерев.

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На такому тлі особливу увагу привертають виплати керівництву підприємства. Як раніше встановив OBOZ.UA, у 2025 році Юрію Болоховцю нарахували 8,01 млн грн зарплати. А у 2026 році він отримав річну премію за результатами фінансово-господарської діяльності розміром 7,7 млн грн.

Виплату здійснили під час звільнення керівника. Підприємство наголосило, що це була єдина премія Болоховця за відповідний період, а квартальних премій йому не нараховували.

Новому керівнику Ігорю Зубовичу станом на 30 вересня 2026 року нарахували 3,6 млн, зокрема майже 99 тис. грн відпускних.

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Спочатку OBOZ.UA розрахував, що за три місяці виконання обов'язків генерального директора Зубович отримував у середньому 1,21 млн грн на місяць – майже вдвічі більше за середні нарахування Болоховцю у 2025 році.

Однак після публікації підприємство виступило зі спростуванням. У ДП пояснили, що Зубович працює там із 8 травня, а не з 1 липня, коли почав виконувати обов'язки гендиректора. Отже, зазначена сума охоплює майже п'ять місяців. За інформацією підприємства, щомісячні нарахування становили від 655 до 801 тис. грн, а посадовий оклад Зубовича з 28 липня – 740 тис. грн.

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Головне питання зараз навіть не в тому, скільки сотень тисяч гривень щомісяця отримує керівник "Лісів України". Значно важливіше – чи забезпечить нове керівництво перевірку ризикових операцій, чи отримають належну правову оцінку виявлені аудиторами порушення та чи завершаться кримінальні провадження конкретними процесуальними рішеннями.

Адже мільйонні виплати керівництву вже підтверджені документами. А от остаточної відповіді щодо відповідальності за можливі зловживання та результативності управлінських змін суспільство досі не отримало.